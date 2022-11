Košarkarji Krke še naprej stoodstotni v ligi Aba2

24.11.2022 | 08:30

Sarajevo - Košarkarji Krke so v četrti tekmi tretjega turnirja lige Aba2 v Sarajevu premagali Skopje s 93:83 (18:21, 43:31, 71:54). Po četrti zmagi v nizu so se tudi zavihteli na vrh razpredelnice v tem regionalnem tekmovanju.

Zasedba iz dolenjske prestolnice je imela sinoči le v uvodni četrtini nekaj težav s tekmico iz Severne Makedonije. Nato je zaigrala zbrano in odgovorno, drugo četrtino dobila s 25:10, tako da se je na veliki odmor odpravila z vodstvom 43:31.

Izbranci Gašperja Okorna so imeli tudi v drugi polovici tekme vse vajeti igre v svojih rokah in brez težav dosegli četrto zmago. Pri Krki sta bila najbolj učinkovita Jan Špan in Mate Vucić. Oba sta dosegla po 13 točk, slednji je pobral še sedem žog pod obema obročema in prispeval tri podaje.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Nam ni lahko igrati tekme, v kateri smo absolutni favorit, saj moraš to tudi dokazati na terenu. Za trenerja je to težko, saj mora prepričati igralce, da nič ne pride samo o sebe. To se je pokazalo v prvem polčasu, dokler nismo z našo obrambo in energijo naredili delni izid 24-2 in preobrnili tekmo. Pred tem smo kar nekaj igral, čakali in šli v ritem TFT-ja, ki je moštvo, ki nabira izkušnje in igra brez pritiska, in taki so najbolj nevarni. Zadovoljen sem, kako smo razporedili minutažo, vsi so nekaj odigrali in vpisali smo zmago. A že jutri bo šla ta tekma v pozabo.«

STA; M. K.

Foto: Liga ABA

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn