Deset let Rastoče knjige Dolenjske Toplice

24.11.2022 | 10:45

Foto: M. A.; OŠ Dolenjske Toplice

Muzej v Občicah

Dolenjske Toplice/Občice - V Občini Dolenjske Toplice so te dni praznovali 10-letnico projekta Rastoča knjiga. Najprej so v Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah nadgradili centralno rastočo knjigo s knjigo domačina Franca Kulovca Pomniki boja za svobodo. Knjigo so postavili v vitrino v avli akademik profesor doktor Boštjan Žekš, idejni oče rastoče knjige doktor Janez Gabrijelčič, župan domače občine Franc Vovk in avtor knjige.

Potem so se odpeljali v Občice, kjer ena izmed krajevnih postavitev rastočih knjig v Občini Dolenjske Toplice. Tam je bila slavnostna prireditev, na kateri so sodelovali učenci osnovne šole, zaposleni oziroma aktivni prebivalci občine in upokojenci. Prisotne so nagovorili domači župan Franc Vovk, idejni oče rastoče knjige doktor Janez Gabrijelčič in ravnateljica domače šole in vrtca Andreja Koščak. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Društva Rastoča knjiga Slovenije akademik profesor doktor Boštjan Žekš, ki je poudaril, kako pomembna je razpršenost knjige po celi občini, ne le v centru Dolenjskih Toplic.

V nadaljevanju programa so nadgradili tudi to krajevno postavitev rastoče knjige z enako knjigo kot centralno rastočo knjigo v Dolenjskih Toplicah.

Na koncu so si obiskovalci ogledali muzej v obeh stavbah doma, ki hrani stare predmete Kočevarjev staroselcev, ki izumirajo in prav tako njihov jezik. V pritličju doma pa se nahaja velika knjižnica z gradivom Kočevarjev, ki je prav tako vredna ogleda in branja, sporočajo iz topliške šole.

M. K.

Galerija