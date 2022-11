Posegli v pretep in jo skupili - brutalno pretepel starejšega občana

24.11.2022 | 11:20

S PU Ljubljana danes poročajo o nasilništvu - včeraj popoldne okoli pol petih je na območju Grosuplja mlajši osumljenec pretepal sovrstnika. Slednji je s kraja zbežal, osumljenec pa mu je sledil. Nadaljnje pretepanje so skušali preprečiti trije drugi občani, ki jih je osumljenec prav tako fizično napadel. Pri tem je huje poškodoval enega izmed starejših občanov, nato pa s kraja zbežal. Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva in hudih telesnih poškodb. Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva ravnanja z elementi nasilja.

Roparska tatvina, prijet osumljenec

Tudi o ropu poročajo iz PU Ljubljana - včeraj, okoli 19. ure so bili obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Ribnice. Osumljenec je bil zaloten pri tatvini več izdelkov. Prodajalka mu je tatvino skušala preprečiti, osumljenec pa jo je odrinil in skušal pobegniti. Na kraju ga je do prihoda policistov zadržal varnostnik. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti so osumljenemu, ki je bil v preteklosti že večkrat obravnavan za kazniva dejanja zoper premoženje, odvzeli prostost in bo priveden pred preiskovalnega sodnika.

Vloma v hiši

S Policijske uprave Novo mesto pa danes med drugim poročajo, da je v naselju Dobe na območju PP Krško včeraj dopoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit in vrtalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Med 22. in 23. 11. je na Otočcu nekdo skozi okno vlomil v hišo in izmaknil denar. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2000 evrov.

Kitajci pod odejo in v prtljažniku

Na mejni prehod Slovenska vas je danes v jutranjih urah na vstop v Slovenijo pripeljala 48-letna voznica osebnega avtomobila znamke Citroen. Policisti so pokrite na zadnjem sedežu in v prtljažniku odkrili štiri državljane Kitajske, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Osumljenki so odvzeli prostost, jo pridržali in ji zasegli avtomobil.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Jesenice, Dobova, Obrežje, Trnje) izsledili in prijeli 25 državljanov Rusije, šest državljanov Turčije, šest državljanov Pakistana, štiri državljane Kube, šest državljanov Indije, dva državljana Iraka, državljana Bangladeša, državljana Sirije in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 220 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. V Novem mestu so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.