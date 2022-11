Franc Hočevar, bolnik z rakom na prostati - po nepotrebnem umre preveč moških

24.11.2022 | 14:30

Franc Hočevar, predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije, je prebolel raka na prostati.

Zaščitni znak movembra so brki. (Vir: spletna stran NIJZ)

Movember. Tako že vrsto let po svetu poimenujemo november, ki je namenjen ozaveščanju o zdravju moških in o boleznih, ki jih najbolj ogrožajo. Med njimi je tudi rak prostate, ki je najpogostejši rak pri moških v Evropi in tudi v Sloveniji.

Za njim po zadnjih podatkih pri nas na leto zboli okoli 1.700 moških in okoli 450 jih umre, to umiranje pa je boleče in drago, pravi mag. Franc Hočevar, predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije. Tudi sam ima izkušnjo s to težko in zahrbtno boleznijo, ki je pretežno bolezen starejših moških in se pojavlja po 50. letu starosti, več kot dve tretjini obolelih pa je starejših od 65 let. In ker v prihodnje pričakujemo nadaljnje staranje prebivalstva, bo tudi obolevnost za rakom prostate najbrž še naraščala.

Njegova zgodba o boju z rakom se je pravzaprav začela s preventivnim presejalnim testom, značilnih znakov ali težav, ki bi kazali, da je kar koli narobe s prostato, ni imel.

Bil je med prvimi stotimi bolniki, ki so mu laparoskopsko operacijo opravili z robotom Da Vinci. Kemoterapij po posegu na prostati ni potreboval in dve leti je bilo vse v najlepšem redu. Potem pa se je pojavil biokemični recidiv kot posledica nepopolne odstranitve vseh rakavih celic. Sledilo je 35 obsevanj ...

