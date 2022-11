Trčila avto in voznik s kosilnico

25.11.2022 | 07:00

Včeraj ob 14.46 sta v naselju Velika Lokva, občina Trebnje, trčila osebno vozilo in voznik s kosilnico. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in pomagali reševalcem. Dežurni delavec cestnega podjetja je očistil cesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI na izvodu MLEKARNA, DOLENJCI;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu GRAJSKE NJIVE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER, izvod Hiša pri Žagi in izvod Podreber.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA STOPIČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER, izvod 1.POD ŠMAVROM DOLINA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 13:00 na območju TP Zabrdje, nizkonapetostno omrežje – Kolenc; med 8:00 in 14:00 na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Camloh; med 9:00 in 14:00 pa na območju TP Breško, nizkonapetostno omrežje – Breško zgoraj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brezovica repnice, nizkonapetostno omrežje - Balon predvidoma med 9. in 13. uro, na območju TP Bojsno, nizkonapetostno omrežje - Brezje med 10. in 14. uro, na območju TP Čukovec, nizkonapetostno omrežje - Ribnik med 11. in 11.30 uro, na območju TP Vrhnje, Slogonsko, Jereslavec, Rakovec, Kapele in Slogonsko mlekarna med 11. in 13.30 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Senuše, nizkonapetostno omrežje – Senuše med 8. in 11. uro, na območju TP Kostanjevica zdravstveni dom, nizkonapetostno omrežje – Nad cesto desno med 9. in 13. uro, na območju TP Oštrc, nizkonapetostno omrežje - Oštrc vas med 12. in 15. uro, na območju TP Raka, nizkonapetostno omrežje - Dolga Raka med 10. in 14. uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Sremič, nizkonapetostno omrežje - Agrokombinat posestvo med 8. in 12. uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Pugelj, nizkonapetostno omrežje - Pošta med 8. in 14. uro, na območju TP Razbor, nizkonapetostno omrežje - Razbor med 8. in 14. uro.

M. K.