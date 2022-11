Albert Pavlič odhaja iz lokalne politike. Deloval bo v civilnih iniciativah.

25.11.2022 | 14:00

Albert Pavlič odhaja iz lokalne politike, a seveda bo ostal dejaven v šentjernejski dolini. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Marsikdo se čudi, da Šentjernejčan Albert Pavlič, »stari maček« v lokalni politiki, kjer kot član SDS deluje od nastanka občine Šentjernej, letos ni več kandidiral na lokalnih volitvah.

Preko dvajset let je bil občinski svetnik, nekaj časa tudi podžupan, dvakrat je neuspešno kandidiral za župana.

»Ostajam še član stranke, a se umikam z vseh političnih funkcij. Odločil sem se, da se raje posvetim drugačnemu delovanju – organiziral bom mrežo civilnih iniciativ (CI), s katerimi bom spodbujal promocijo občine, razvoj turizma, ki je dobesedno zaspal, pa tudi po vaseh bom s somišljeniki ustanavljal CI, s pomočjo katerih bomo spodbujali občane k reševanju razne problematike, zagonu projektov, itd. Vidim se v vlogi koordinatorja,« pripoveduje Pavlič, ki bo deloval prostovoljno. Odkar je zapustil Slovenske železnice, je zaposlen kot predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, sicer pa ga do upokojitve ločijo le še trije meseci, ko bo zaključil tudi mandat predsednika sindikalne zveze.

Petelinova železnica

V svetniških klopeh je bil Albert Pavlič vedno zelo zgovoren. (Foto: L. M.)

Potem bo imel še več časa za svoje nove ideje, načrte in projekte. Pavlič med prvimi projekti načrtuje ustanovitev CI za postavitev t.i. Petelinove železnice, kar ne čudi, saj kot pravi, »enkrat železničar, vedno železničar.« Iz šentjernejske doline je (bilo) preko 45 ljudi zaposlenih na Slovenskih železnicah, so njegovi somišljeniki, pravi.

Petelinova železnica bo nekakšna promocijska in turistična atrakcija po vzoru podobnih vrtnih oz. parkovnih železnic v Evropi, podobno pa imajo že tudi na Raki. Parni vlakec bo vozil 20 do 25 ljudi, zanimiv bo za mlado in staro. Železnico nameravajo postaviti na atraktivni lokaciji blizu sejmiščnega prostora in bo z dodatno ponudbo privabljal domačine in druge obiskovalce, Šentjernejski sejem, ki zamira, bo gotovo popestril.

»Denar za projekt bomo iskali na raznih razpisih, pri sponzorjih in donatorjih, tvorno sodelovanje pričakujemo tudi z matično občino,« pove Pavlič, ki želi, da bi v Šentjerneju vozil tudi pravi turistični vlakec. Znamenitosti za obiske imajo več kot dovolj, ne gre pa pozabiti tudi na turizem v zidanicah.

Razgledna rampa na Miklavžu

Med bodočimi CI Pavlič omeni še CI za postavitev razgledne rampe na Miklavžu na Gorjancih, kjer bi na mestu nekdanjega vzletišča za zmajarje plapolala velika slovenska zastava, na turistični in enkratni razgledni točki pa bi obiskovalci na informacijski točki lahko tudi več izvedeli o različnih temah iz šentjernejske doline(zgodovina, statistični podatki, zemljevid naselij, turistična ponudba..).

Proti ločevanju

»O turizmu v Šentjerneju že desetletja res le govorimo, naredi pa se nič. Manjka prenočišč, vsi pa vemo, da je le gost, ki prespi, gost z odprto denarnico,« pravi sogovornik, ki v delovanju CI vidi predvsem nekakšno možnost premagovanja ločitev Slovencev zaradi politične pripadnosti na »leve in desne«, ki je v zadnjem času spet pretirana in potencirana iz raznih »centrov moči«.

Rad bi združil večino ljudi v strmenje in delovanje za skupne cilje, brez ideoloških predznakov in politične polarizacije, kot je to že v preteklosti dokazal v Šentjerneju, ko je uspešno vodil CI za povrnitev vlaganj posameznikom v javno telekomunikacijsko omrežje, za znižanje komunalnega prispevka občanom, pa akcijo za pomoč šentjernejskih poplavljencem, gasilcem in raznim humanitarnim organizacijam v občini, ko so zbrali okrog 60 tisoč evrov.

»Delal bom – kot vedno - za ljudi, za posameznike, ki se jim godi krivica in so potrebni raznih pomoči,« pravi Albert Pavlič.

L. Markelj