Prva Béročka, peli so tudi Kapelski pubje

25.11.2022 | 09:50

Kapelski pubje so tokrat že osmič nastopili na državnem srečanju.

Predstavniki nastopajočih zasedb: levo prvouvrščeni duet Béročka, peti z leve vodja Kapelskih pubov Miha Haler.

V spremljevalnem programu je nastopila Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče. (Vse foto: M. L.)

Artiče - Javni sklad za kulturne dejavnosti je z območno izpostavo Brežice organiziral nedavno v Prosvetnem domu Artiče državno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije z naslovom Napev – odsev.

Nastopili so Naklanske ropotulje - mlade pevke ljudskih pesmi Folklorne skupine Podkuca, Kulturnega društva Dobrava Naklo in Osnovne šole Naklo; Pevci ljudskih pesmi KD Folklorna skupina Karavanke Tržič; Kapelski pubje iz KD Kapele; Alpski orkester Akademske folklorne skupine France Marolt Ljubljana; Pevke ljudskih pesmi Kitice iz Folklornega društva Anton-Jože Štrafela Markovci; Ljudski pevci iz Luč iz KUD Tone Mlačnik Luče; Šuštarji iz KD Rudi Jedretič Ribno; Drumlce iz KUD Židan Parazol Ljubljana; ženski pevski duet Béročka iz Zavoda Herbija Prlekija Ljutomer in Maroltovke in Maroltovski godci AFS France Marolt Ljubljana.

Nastope je ocenila strokovna žirija, v kateri so bili Petra Trobec, Matej Jevnišek in Blaž Andrejka. Prvo mesto je osvojila Béročka, na drugo so se uvrstili Maroltovke in Maroltovski godci, tretje mesto so ocenjevalci dodelili Šuštarjem.

V spremljevalnem sporedu prireditve po scenariju Tjaše Ferenc Trampuš, ki jo je povezoval Tomaž Simetinger, je nastopila Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče.

Revija je bila po letu 2019 tokrat ponovno v Artičah. Naslednje leto se spet seli iz naših krajev, kot je povedala koordinatorka brežiške območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Simona Rožman Strnad. Prireditev bodo prihodnje leto pripravili, kot je sporočil Tomaž Simetinger, v Dolu pri Ljubljani.

M. L.

