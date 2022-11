V 5. krogu Pokala Spar Troti s Kranjčani

25.11.2022 | 08:10

Žoltasti troti (Foto: arhiv: FB)

Včeraj je bil na sedežu Košarkarske zveze Slovenije opravljen žreb 5. kroga Pokala Spar. Tekme 5. kroga so predvidene med 29. novembrom in 20. decembrom.

V petem krogu krogu Pokala Spar se bodo pomerili AKK Branik in Terme Olimia Podčetrtek, Zlatorog Laško in Šentjur, LTH Castings in Ilirija ter Troti in ECE Triglav Kranj (tekma bo 30. novembra ob 18. uri na novomeški Livadi). Povratne tekme pa bodo na sporedu 6., 13., 14. in 20. decembra.

RAZPORED 5. KROGA POKALA SPAR

Zmagovalci petega kroga se bodo uvrstili v četrtfinale, kjer se jim bodo pridružili še Cedevita Olimpija, Krka, Helios Suns in Šenčur Gorenjska gradbena družba. Predviden žreb četrtfinala Pokala Spar bo izveden med 10. in 20. decembrom.

M. K.