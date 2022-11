Danes bodo zagorele praznične lučke v Krškem

25.11.2022 | 11:00

Foto: MO Krško

Krško - Po dveletnem premoru bo Mestna občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem Krško in družbo Kostak spet pripravila zabaven dogodek ob prižigu prazničnih luči. Sicer skromnejše, a, kot pravijo na občini, vseeno praznično, bo mesto zaživelo v soju prazničnih luči, ko bo v Zatonu že tradicionalno zagorel božični venček, po mestu pa iskrive zvezdice.

Zabavno ...

Druženje ob prižigu prazničnih luči bo danes od 17. ure naprej v Zatonu. Za najmlajše bo ob 17. uri na sporedu otroška predstava Jelkin čudež in glasbeni nastop Otroškega pevskega zbora OŠ Leskovec pri Krškem. Za toplejše ozračje bodo poskrbeli fantje iz skupine Polkaholiki ter topli napitki in praznični slani in sladki prigrizki lokalnih ponudnikov. Na voljo bodo tudi drobna praznična darilca

... in trajnostno

Tudi tokratna prireditev bo potekala pod sloganom ''Manj plastike, več trajnosti'', zato obiskovalce vzpodbujajo, da si prinesejo svojo skodelico za topli napitek ali pri nakupu plastičnega kozarčka upoštevajo, da je kozarček za večkratno uporabo in ga torej večkrat napolnijo.

M. K.