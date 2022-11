Evakuirali kupce in stanovalce - a v kovčku ni bilo bombe

25.11.2022 | 09:00

Pri iskanju in deaktiviranju sumljivih predmetov sicer bombni tehniki uporabljajo tudi takšne robote. Tega smo fotografirali predlansko poletje, ko so pri kapiteljski cerkvi v Novem mestu razstrelili sumljiv kovček. Ta je bil prazen. (foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj po 14.30 so bili policisti obveščeni, da je v nakupovalnem vozičku pred prodajalno v Sevnici zapuščen kovček. Policisti so, kot danes poročajo s PU Novo mesto, izvedli vse aktivnosti, ki so v teh primerih predvidene za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Iz prodajalne in bližnjih objektov so evakuirali stanovalce in zaprli del ceste. Na kraj so poklicali bombne tehnike, ki so kovček s pomočjo robota odprli in ugotovili, da v njem ni nevarnih predmetov. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo

Prometne nesreče

Iz novomeške bolnišnice so policiste obvestili, da oskrbujejo lažje poškodovano žensko, ki naj bi se poškodovala v sredini prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na parkirnem prostoru na Šmarješki cesti v Novem mestu, kjer je 34-letna voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčila v 46-letno peško. Zoper povzročiteljico nesreče bodo uvedli postopek o prekršku.

Včerajšnja nesreča na Ljubljanski se je zgodila pri Hidexu. (Foto: FB PKD)

Včeraj nekaj pred 13.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo treh vozil na Ljubljanski cesti v Novem mestu, kjer je 22-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 57-letnega voznika, ki je vozil pred njo, njegov avtomobil pa je po trčenju odbilo v avtomobil 44-letnega voznika. Lažje poškodovano povzročiteljico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Okoli 14.40 se je zgodila prometna nesreča na lokalni cesti pri Veliki Loki. Trebanjski policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 51-letni voznik kosilnice s pripeto prikolico, ki je odvzel prednost 21-letni voznici osebnega avtomobila. Poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tatove

Nekaj po 21. uri so šentjernejski policisti v Dobruški vasi izsledili in prijeli dva mladoletnika in 22-letnika. Osumljenci so poškodovali kovinsko zaščitno ograjo in vstopili v skladiščni prostor, krajo so jim torej preprečili. Zoper njih bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Novem mestu in v Brežicah je v noči na četrtek nekdo iz dveh osebnih avtomobilov ukradel katalizatorja.

V noči na četrtek je na parkirnem prostoru v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz predala izmaknil denarnico z dokumenti in gotovino. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova) izsledili in prijeli deset državljanov Rusije, sedem državljanov Indije, tri državljane Sirije, državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 243 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

