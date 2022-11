Civilna iniciativa 3ROS-jug: S predorom pod Gorjanci nimamo nič, ga podpiramo in želimo

25.11.2022 | 13:00

Predor pod Gorjanci civilne iniciative ne zanima toliko kot potek tretje razvojne osi čez Novo mesto (na sliki simulacija predvidene hitre ceste s potekom nad Šmarješko cesto; vir: CI 3ROS-jug)

V sredo smo objavili prispevek z naslovom: Cesto prek Gorjancev

lahko razbremeni le tretja razvojna os; kdaj začetek gradnje? Na zapisano so se odzvali v Civilni iniciativi 3ROS-jug. Njihov zapis objavljamo v celoti:

''V Civilni iniciativi 3ROS-jug pošiljamo javni odziv in pojasnila na nekatere netočne oziroma zavajajoče informacije, ki smo jih zasledili v članku in želimo, da jih objavite. V članku je navedeno, da je bilo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje projekta gradnje dolenjsko-belokranjskega oz. južnega kraka tretje razvojne osi v Novem mestu zaustavljeno zaradi administrativnih napak in posledične pritožbe novomeške civilne iniciative (po besedah vodje projekta z DRI Lidije Kegljevič Zagorc) in ga "zelo realno" pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Pojasnjujemo, da se gradbeno dovoljenje, ki je bilo ''zaustavljeno'', sploh ne izdaja za gradnjo predora skozi Gorjance, katerega gradnjo v CI 3ROS-jug podpiramo in želimo, da se z njegovo gradnjo čimprej začne. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo predora skozi Gorjance pa CI 3ROS-jug sploh ne sodeluje. Nadalje je navedba, da je gradbeno dovoljenje "zaustavljeno" zgolj zaradi administrativnih napak, velika laž. Če bi bila napaka zgolj administrativna, bi jo investitor brez težav odpravil v enem mesecu, česar pa še do danes ni storil. Investitor je namreč šele dne 30. 9. 2022 ministrstvu predložil dopolnjeno Poročilo o vplivih na okolje in dopolnitve Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar je ministrstvo po pregledu ugotovilo, da pomanjkljivosti še niso odpravljene in ponovno zahtevalo dopolnitve.

CI 3ROS-jug''