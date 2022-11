Z Nino in Primožem po baltskih državah

25.11.2022 | 17:00

Nina Mikec in Primož Tomažič sta navdušena motorista in popotnika. (Foto: M. Ž.)

Obiskovalci so sejno sobo napolnili do zadnjega krotička.

Na pokušino sta ponudila tudi nekaj značilnih jedi baltskih držav in prav posebno pijačo, poimenovano kvas.

Mirna Peč - Člani društva Četrtkova brenčanja so sinoči povabili na potopisno predavanje o motorističnem popotovanju po baltskih državah. Navdušena motorista Nina Mikec in Primož Tomažič sta na zanimivo pot, na katero sta se sama odpravila tik pred vnovičnim zaprtjem meja ob ukrepih za preprečitev širjenja novega koronavirusa konec avgusta 2020, popeljala okoli 80 obiskovalcev.

Pot ju je vodila čez Madžarsko, Slovaško, Poljsko in preko treh baltskih držav - Litve, Latvije in Estonije - ter nazaj. V 17 dneh popotovanja sta prevozila 6.099 kilometrov in vmes doživela marsikaj lepega, zanimivega, zabavnega, a tudi nepredvidljivega. Na poti ju je neštetokrat zmočil dež ter sta si morala »stokrat dnevno« obleči in sleči dežno opremo. Baltsko muhasto vreme in lega namreč ne dopuščata pravega poletja in vročine, ni hribov in gora, temveč ravnine z redkimi nizkimi vzpetinami z največ okoli 300 metri nadmorske višine. Tako so ju z motorističnega vidika presenetile tudi ceste, saj so, kot sta dejala, vse ravne in z izjemo glavnih prometnic vse makadamske, zato sta komaj čakala kakšno krožišče, da sta na poti lahko končno naredila ovinek ali dva.

Čeprav Litva, Latvija in Estonija turistično niso morda prav priljubljena destinacija, so Nino in Primoža očarali čudovita narava, predvsem močvirja s speljanimi lesenimi potkami mimo mnogih jezer, in številni parki na prostem z raznovrstnimi tematikami, ter prijazni ljudje, seveda pa sta poskusila tudi lokalne kulinarične dobrote. Del okusov sta predstavila tudi sinoči in na pokušino ponudila sladki maizes zupo in kirju koer, mesne žepke kibinai in skutne ploščice kohuke.

Na motorju preživita praktično vse proste dni v letu, leta 2010 sta se vsak s svojim motorjem prvič odpravila na skupno daljšo pot. Obiskala sta praktično celo Evropo z izjemo Skandinavije in Anglije, večkrat obiskala balkanske države - Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Albanijo, Bolgarijo, Romunijo, ter otoke Sicilijo, Sardinijo in Korziko, letos pa pripotovala do Carigrada, kjer sta okusila še malo Turčije.

Četrtkovi brenčači so sinočnje druženje z Nino Mikec in Primožem Tomažičem pripravili v sodelovanju z Europe Direct Novo mesto in domačo občino.

Brenčači vabijo

Seveda pa v društvu že pripravljajo prihodnje dogodke. V najbolj veselemu mesecu v leti skupaj s starši v ponedeljek, 5. decembra, vabijo na miklavževanje, v četrtek in petek, 22. in 23. decembra, pa z Domom Frata na ogled živih jaslic. Leto bodo sklenili z velikim koncertom skupine Čuki z animacijo za otroke in s prazničnim sejmom, ki bo v Mirni Peči na zadnji četrtek, 29. decembra.

