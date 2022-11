Utopljenec v ribniku

25.11.2022 | 18:20

Danes dopoldne ob 10.18 so v naselju Iglenik pri Veliki Loki, občina Trebnje, v ribniku našli utopljenca. Gasilci PGD Velika Loka so nudili pomoč pri prenosu preminule osebe. Okoliščine utopitve bodo preiskale pristojne službe, sporočajo iz regijskega centra za obveščanje.

Pri padcu z motorjem dva poškodovana

Ob 15.56 sta se v kraju Orehovec, občina Kostanjevica na Krki, pri padcu z motornim kolesom poškodovala voznik in sopotnica. Gasilci PGE Krško so na kraju zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih. Reševalci NMP Krško so enega poškodovanega prepeljali na zdravljenje v SB Brežice, drugega pa v SB Novo mesto.

Nanos naplavin

Ob 9.53 so gasilci PGD Kostanjevica na Krki iz reke Krke izpod Tercijalskega mostu v Kostanjevici na Krki odstranili nanos naplavin.

