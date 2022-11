Zagorelo v kurilnici; gorele tudi saje v dimniku bloka

26.11.2022 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Črnomelj)

Danes ob 10.24 se je v Velikih Laščah kadilo iz kurilnice stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velike Lašče so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar v kurilnici ter objekt pregledali s termo kamero in prezračili. Vnela se je tudi toplotna črpalka, ki je pretopila vodovodno cev. Prisoten je bil tudi dežurni električar podjetja Elektro Ljubljana, ki je odklopil elektriko na objektu.

Dimniški požar

Ob 15.12 so v Ulici Staneta Rozmana v Črnomlju gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so očistili dimnik, okolico pregledali s termokamero, prezračili prostore in odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Goreli odpadki

Ob 15.58 je pri naselju Kerinov Grm gorel odpadni material. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so pogasili požar na površini deset kvadratnih metrov.

Odprli so jim avto

Ob 15.32 so gasilci PGD Sevnica na Florjanski ulici v Sevnici s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Iskrilo se je na električnem drogu

Včeraj ob 18.26 se je v naselju Zasap, občina Brežice, iskrilo na električnem drogu. Posredovali so gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošice, ki opravili pregled s termovizijsko kamero. Prisoten je bil tudi dežurni Elektra Celje.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentrupert, ki se oskrbujejo iz Nebes, da so v sklopu rednega nadzora kakovosti pitne vode zaznali neskladnost pri uporabniku v Dragi pri Šentrupertu. V odvzetem vzorcu so zaznali koliformne bakterije in povečano skupno število mikroorganizmov pri 360C. Do analize kontrolnega vzorca priporočajo prekuhavanja pitne vode.

M. K.