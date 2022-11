Dolenjska prvoligaša nadaljujeta z uspešnimi nastopi

Fotografije s tekme Krkinih rokometašev (tudi spodaj v fotogaleriji): MRK Krka

S štirimi tekmami se je v petek nadaljeval 10. krog Lige NLB. Zmag so se razveselili tudi zasedbi Trima Trebnjega in Krke. Preostali tekmi bosta na sporedu v soboto in nedeljo.

V soboto bodo na parket stopili Slovenjgradčani in Ivančnogoričani, v nedeljo pa sledi derbi kroga med Celjem Pivovarno Laško in Rikom Ribnico, ki ga bo v živo prenašal Sportklub.

Že v sredo je s prvencem krog odprlo Krško.

LIGA NLB, 10. KROG

Petek, 25. novembra:

RK JERUZALEM ORMOŽ : RK TRIMO TREBNJE 23:30 (10:15)

Cirar 5 (4), Žuran, Pungartnik in Ćirović po 4; Ćorsović 7, Miklavec in Glavaš (1) po 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Miodrag Ćorsović (RK Trimo Trebnje)

Varovanci Uroša Zormana nadaljujejo dobre predstave med slovensko rokometno elito. Za peto zaporedno zmago so zanesljivo ugnali Ormožane in si na vrhu lestvice začasno priigrali dve točki naskoka. Jeruzalem je še na peti tekmi zapovrstjo ostal brez zmage, obenem pa ostaja v spodnji polovici lestvice.

Začetek obračuna v dvorani Hardek je bil še izenačen. Trebanjci so v 13. minuti vodili le za gol, nato pa vendarle stopili na plin in pet minut kasneje povedli za štiri gole (10:6). Na daljši odmor so odšli s petimi goli naskoka.

Varovanci Saše Praprotnika se tudi v drugem delu niso uspeli približati razigranim Trebanjcem, ki so prednost hitro povišali na sedem golov (18:11), nato pa navidez nadzorovali dogajanje na parketu ormoške dvorane.

Vse do neposrednega rdečega kartona Gašperja Horvata, kar so domači izkoristili in se po dveh zaporednih zadetkih približali na vsega štiri gole (19:23). Vseeno so gosti strnili vrste in mirno tekmo pripeljali do konca.

Pri gostih je Miodrag Ćorsović prispeval sedem golov, Vid Miklavec in Filip Glavaš pa po šest. Pri domačih je bil s petimi najboljši strelec Gal Cirar. Štiri je dosegel s sedmih metrov.

Ormožani bodo v naslednji petek gostovali pri Urbanscape Loki, Trebanjce pa že v sredo čaka derbi proti Gorenju Velenju.

IZJAVA PO TEKMI:

David Bogadi, rokometaš RK Jeruzalem Ormož:

"Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Mislim, da smo premalo iztržili. Jasno je, da ima Trimo Trebnje boljšo ekipo, ampak vseeno mislim, da bi sami morali iztržili več. Borili smo se, to si nimamo kaj očitati, vendar takih napak si enostavno ne bi smeli privoščiti. Poskušali bomo iskati točke na naslednji tekmi prvenstva. Trebanjci so prišli bolj samozavestni, prepričani v zmago in z večjo željo kot lani, zaradi lanskega poraza, ki smo jim ga zadali. Dejstvo je, da je tudi naša ekipa drugačna kot lani, kar se nam predvsem pozna v napadu. Mislim, da je rezultat kar realen. Točka v Dobovi je bila pokazatelj, da se dvigujemo in vseeno se kaže neka borbenost. Čaka nas težko gostovanje v Škofji Loki, moramo iti s pozitivo na gostovanje, verjamem, da sta dve točki tudi v Škofji Loki dosegljivi."

MRK KRKA : RD URBANSCAPE LOKA 27:24 (17:12)

Majstorović 6 (2), Lončar in Knavs po 5; A. Jesenko 5 (2), Nikolić 4.

STATISTIKA



Igralec tekme: Jure Blaževič (MRK Krka)

Povratniki na prvoligaško sceno iz Novega mesta se še naprej zanesljivo nahajajo v prvi polovici lestvice in ostajajo na petem mestu. Medtem Škofjeločani na drugi strani niso tako uspešni. Na zadnjih osmih tekmah so le enkrat zmagali in drsijo po lestvici navzdol po dobrem začetku sezone.

Tudi tokrat so nekoliko bolje začeli oba polčasa, nato pa prepustili vajeti igre domačim. V deseti minuti so Škofjeločani vodili za gol, nato pa je po delnem izidu 6:1 nadzor nad dogajanjem na parketu prevzela Krka. Ta je do polčasa prednost še nekoliko povišala in na odmor odšla s +5 (17:12).

V drugem delu so gosti bolj pretili. Svoj zaostanek so najprej kljub rdečemu kartonu Stefana Damjanovića v 39. minuti znižali na tri gole, nato pa je domača zasedba le dokazala, zakaj na začetku sezone velja za prijetno presenečenje državnega prvenstva. Prednost so znova povišali na šest golov, na koncu pa ohranili +3 za že 12 točko v prvenstvu.

Pri domačih je v vratih blestel Jure Blaževič s 13 obrambami, v polju pa je s šestimi goli prednjačil Marko Majstorović. Pri gostih je prav tako šest golov dosegel Aljaž Jesenko.

Zasedba iz Novega mesta bo v prihodnjem krogu naslednjo soboto gostovala pri Svišu Ivančni Gorici, medtem ko bodo Škofjeločani dan prej gostili Jeruzalem Ormož.

IZJAVI PO TEKMI:

Marko Majstorovič, rokometaš MRK Krka:

"V tekmo smo šli samozavestno po novi dve točki. Imeli smo sicer prednost domačega terena in znova pokazali, da smo dobra ekipa ter da lahko igramo z vsakim nasprotnikom. S hitrimi protinapadi in dobro igro v obrambi smo uspeli tekmo na srečno pripeljati h koncu. Čestitam tudi nasprotniku, predvsem pa mojim soigralcem za prikazano."

Darko Cingesar, rokometaš RD Urbanscape Loka:

"Čestitam gostiteljem za zmago. Mislim, da nas je boljšega rezultata stal prvi polčas, v katerem smo slabše odigrali v obrambi in si naredili prevelik zaostanek. V drugem delu smo zapravili nekaj neoviranih strelov, tekmo pa je dokončno obrnil Krkin vratar, ki je branil nekaj ključnih strelov za zmago domačih, ki so zasluženo zmagali."

RK GORENJE VELENJE : RK DOBOVA 36:25 (19:10)

Sokolič 7 (3), Drobež in Hebar (2) po 5; Nešić 7 (1), Šukić 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Emir Taletović (RK Gorenje Velenje)

Rokometaši iz Velenja so dobili še osmo zaporedno tekmo v vseh tekmovanjih, od tega šesto v domačem prvenstvu in se vodilnemu Trimu znova približali na točko zaostanka. Začasno so na drugem mestu, a lahko Celjani svoje šaleške tekmece z nedeljsko zmago preskočijo. Na drugi strani Dobova ostaja na 11. mestu, potem ko je zbrala pet točk.

Če je bil obračun v velenjski Rdeči dvorani v prvih 19 minutah še dokaj izenačen, takrat so domači vodili z 10:7, so v drugi polovici prvega polčasa domači povsem prevladovali. Z delnim izidom 4:0 so se po zadetku Matica Verdinka odlepili na +7, do polčasa pa so to prednost še nekoliko povišali.

V drugem delu se razmerje moči na parketu ni spremenilo. Domači resda niso več na vso moč pritiskali na goste, so pa prednost kljub vsemu še nekoliko oplemenitili. Na koncu je ta znašala 11 golov.

V domači zasedbi je bil s sedmimi zadetki najbolj učinkovit Tilen Sokolič, prav tako sedem golov pa je za goste dosegel Ignjat Nešić.

Gorenje Velenje že v sredo, zaradi obveznosti prihodnji konec tedna v evropskem pokalu, čaka derbi 11. kroga proti vodilnemu Trimu, medtem ko bo Dobova naslednjo soboto gostila Koper.

IZJAVI PO TEKMI:

Nejc Hriberšek, rokometaš RK Gorenje Velenje:

"Tekmo smo odigrali zelo dobro. Na Dobovo smo se dobro pripravili, kar smo tudi pokazali. Menim, da smo zasluženo zmagali, ker smo vseh šestdeset minut kazali odlično igro tako v obrambi kot v napadu. Pred nami je tekma s Trimom Trebnjem, ki bo zagotovo zahtevnejša kot ta, a mi se odpravljamo tja po novo zmago."

Jan Tajnik, rokometaš RK Dobova:

˝Že v uvodnih minutah tekme se je pokazal kakovost domačih igralcev, ki so že od samega začetka bili kompaktni v obrambi. Vratar je ob tem zbiral obrambe in s tem naredili razliko, ki je nismo mogli ujeti. Rad bi čestital svoji ekipi za borbo. Čaka nas pa še veliko dela, če želimo do konca sezone doseči naše cilje."

Sobota, 26. novembra, ob 19.00

RK SLOVENJ GRADEC : RK SVIŠ IVANČNA GORICA (spletni prenos na RZS TV)

IZJAVI PRED TEKMO:

Ivan Vajdl, trener RK Slovenj Gradec:

"Pripravljeni moramo biti tako rekoč na vse. SVIŠ je letos marsikateri ekipi že pokazal zobe in tudi k nam sigurno prihaja željan točk. Želim, da tekmo odigramo tako kot znamo, predvsem da realiziramo tiste priložnosti, ki se nam ponudijo v napadu, s čemer imamo zadnje čase nekaj težav. Prav tako bomo morali trdno nastopiti v obrambi, da bomo ustavili napad tekmecev in skušali na domačem parketu osvojiti novo zmago."



Denis Struna, rokometaš RK SVIŠ Ivančna Gorica:

"Gostujemo pri ekipi iz Slovenj Gradca, ki velja za težkega tekmeca, sploh pred domačimi gledalci. Vseeno menim, da smo se na gostitelje dobro pripravili in vemo, kje so njihove nevarnosti. Zavedamo se, da se z dobro igro skozi celotno tekmo z domačo ekipo lahko kosamo in na ta način pridemo do kakšne točke ali dveh."

Nedelja, 27. novembra, ob 16.00

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RD RIKO RIBNICA (prenos na Sportklubu)

* Izidi, 10. krog:

- sreda, 23. november:

Krško - Maribor Branik 25:20 (14:10)

- petek, 25. november:

Koper - LL Grosist Slovan 40:25 (18:12)

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 23:30 (10:15)

Krka - Urbanscape Loka 27:24 (17:12)

Gorenje Velenje - Dobova 36:25 (19:10)

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 10 9 0 1 335:252 18

2. Gorenje Velenje 10 8 1 1 321:262 17

3. Celje Pivovarna Laško 9 8 0 1 289:240 16

4. Riko Ribnica 8 6 1 1 232:224 13

5. Krka 10 6 0 4 291:274 12

6. Slovenj Gradec 9 4 2 3 264:267 10

7. Koper 10 4 1 5 296:268 9

8. Urbanscape Loka 10 3 3 4 265:276 9

9. Jeruzalem Ormož 10 3 1 6 257:295 7

10. Sviš Ivančna Gorica 8 1 4 3 205:236 6

11. Dobova 10 2 1 7 261:302 5

12. LL Grosist Slovan 10 1 2 7 279:312 4

13. Maribor 10 1 2 7 252:287 4

14. Krško 10 1 2 7 253:305 4

