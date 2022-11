V Krki gostili legendarnega pianista Iva Pogorelića

26.11.2022 | 11:30

Novo mesto - S četrtkovim koncertom so se v farmacevtski družbi Krka na Krkinem kulturnem večeru znova poklonili umetnosti. Zaposlenim, njihovim družinskim članom in prijateljem so tokrat omogočili spremljanje vrhunskega klavirskega koncerta svetovno znanega pianista Iva Pogorelića, ki se je z edinstvenim glasbenim darom in inovativnim pristopom uveljavil kot eden najbolj izvirnih sodobnih glasbenih umov.

V Krki so, kot sporočajo, prepričani, da kulturno-umetniško ustvarjanje ljudi bogati in prispeva k razvoju družbe. Zavedajo se, da lahko poleg uresničevanja svoje poslovne strategije prispevamo tako h gospodarskemu kot k družbenemu razvoju nasploh. V četrtek so prisluhnili klavirskemu virtuozu, ki je na Krkinem klavirju Steinway & Sons z vrhunskim muziciranjem poustvaril brezčasne skladbe Frédérica Chopina. Z impresivnim repertoarjem je občinstvu poklonil izjemen koncert.

''V Krki z maestrom Pogorelićem prepoznavamo simbolno povezavo: prizadevanje za vrhunsko kakovost ter širjenje svojega znanja in dosežkov v mednarodni prostor,'' so zapisali v sporočilu za javnost.

Krkine kulturne večere sicer organizirajo že od leta 2008. Tako tisti v samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici kot tisti v Dvorani Krka so prerasli v tradicionalno prireditev. S kulturnimi dogodki vsako leto počastijo tudi slovenski kulturni praznik. Izdajajo lastno knjižno zbirko, pomemben del kulturnih dejavnosti krkašic in krkašev pa predstavlja tudi KUD Krka.

M. K.; foto: Krka d.d.