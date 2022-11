FOTO: Pet desetletij novomeškega kolesarskega kluba

26.11.2022 | 12:40

Kolesarski klub Adria Mobil se je na včerajšnji slovesnosti spomnil dosežkov, ki so jih dosegli njihovi člani.

Bogdan Fink, direktor KK Adria Mobil

Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil

Brane Ralijan, prvi predsednik novomeškega kolesarskega kluba

Novomeški župan Gregor Macedoni je ob jubileju kluba predsednici Mojci Novak izročil priznanje.

Novo mesto - Novomeški kolesarski klub, ki že od leta 2006 deluje pod okriljem generalnega sponzorja, družbe Adria Mobil, letos praznuje 50 let svojega delovanja. Častitljivi jubilej so obeležili s sinočnjo slavnostno akademijo, na kateri so se ponosno zazrli na prehojeno pot. Zgodba novomeškega kolesarskega kluba je po besedah generalne direktorice Adrie Mobil Sonje Gole drzna in navdihujoča, »saj je iz skromnih začetkov, ki sta jih zaznamovala predvsem entuziazem in želja po dokazovanju, prerasla v mednarodno uveljavljeno in priznano zgodbo o uspehu«.

Vse se je sicer začelo leta 1972 z ustanovnim zborom Kolesarskega društva Novo mesto, ko so zbrani kolesarji na Loki imeli prvi občni zbor in začrtali smernice delovanja. Takrat si nihče od prisotnih verjetno ni predstavljal daljnosežnosti in pomembnosti tega dogodka. Prvi predsednik je bil Brane Ralijan, ki ga veseli, da na čvrstih temeljih, ki so jih postavili pred petimi desetletji, klub sloni še danes. »Že od vsega začetka smo v svoje vrste vabili mlade kolesarje, ki smo jih naučili kolesarskih veščin, borbenosti, pa tudi kolegialnosti, korektnosti in timskega delovanja,« je dejal na sinočnji prireditvi.

Kolesarsko društvo Novo mesto je z veliko vnemo pričelo delovati in že v letu ustanovitve organiziralo prve dirke. Tako sta bili med drugim že v prvem letu delovanja organizirani Dirka od Gotne vasi do Novega mesta in dirka Po dolini Krke. Leto pozneje je bila organizirana dirka Okoli Grma. Kolesarski klub Adria Mobil že vrsto let pripravlja tudi dirko Po Sloveniji, ki velja za največji kolesarski spektakel na naših tleh, saj so na njen pedala vrteli številni svetovno znani kolesarji. Zadnji dve leti je v zeleni majici vodilnega navduševal Tadej Pogačar, eden najboljših kolesarjev na svetu.

Na prireditvi so se spomnili odličnih dosežkov, ki so jih člani kluba dosegli doma in v tujini. V klubu so ponosni, da so pri njih športno pot začela številna znana kolesarska imena, od Franca in Jureta Zrimška, Sandija Papeža, Srečka Glivarja, Bogdana Finka, Gorazda Štanglja, Janija Brajkoviča do Marka Kumpa in nenazadnje tudi Primoža Rogliča, ki je prve zmage osvojil prav v dresu KK Adria Mobil. »Ponosen sem in vesel, da sem lahko del takšne organizacije. Soustvarjali smo medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, zmage po vsem svetu, na naši najpomembnejši tekmi, dirki Po Sloveniji, državnih prvenstvih ... Štiri desetletja v klubu so mi dala ogromno, klub mi je dal neprecenljivo veliko. Ne da se izmeriti. Niso še našli take »feltne«, »ketne«, ležaja, »zajle« ali traka na krmilu, da se to izmeri. Zato sem do kluba vedno čutil ogromno pripadnost, spoštovanje in predvsem veliko odgovornost. Zahvaljujem se vsem pokroviteljem, donatorjem in ostalim, ki so omogočili, da so se nekateri naši fantje izstrelili med svetovne zvezde. Še posebna zahvala gre vsem predsednikom v 50-letni zgodovini kluba in članom upravnega odbora, ki so vedno znali obiti vse nevarnosti, da klub na zdravih temeljih deluje tudi v letu 2022,« je povedal direktor novomeškega kolesarskega kluba Bogdan Fink.

Dve desetletji je s klubom tesno povezana tudi Mojca Novak, predsednica KK Adria Mobil. »Skupaj smo rasli, se borili in tekmovali, držali pesti, potočili tudi kakšno solzo – včasih od žalosti, včasih od sreče, ustvarjali nešteto zgodb, izmed katerih so bile nekatere majhne, a kljub temu vedno srčne in iskrene, spet druge pa so postale in ostale velike zgodbe, ki so premikale in še vedno premikajo meje novomeškega in slovenskega kolesarstva,« pravi Novakova, ki je ponosna na vse njene predhodnike in tudi na sedanje sodelavce v klubu, ki nadaljujejo to tradicijo ter ob visoko postavljenih vrednotah, kot so timsko delo, strpnost, poštenost, odgovorno razvijajo kolesarsko vizijo in poslanstvo kluba.

»V Adrii Mobil smo prepoznali, da je kolesarstvo šport, ki združuje, povezuje, ustvarja timski duh in dokazuje, da brez nesebičnega sodelovanja ni uspehov. To je tisto, kar nas povezuje s kolesarskim klubom, tudi v družbi Adria Mobil delimo iste vrednote, žene nas zagnanost, zavzetost, povezuje nas moč, energija, želja po dokazovanju in uspehu,« je dejala generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole in ob tej priložnosti vsem v klubu čestitala za jubilej.

Prireditve se je med drugim udeležil tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki se je spraševal, zakaj se ne bi ob kakšni izmed naslednjih okroglih obletnic kluba spominjali novomeške olimpijske medalje v kolesarstvu.

Predsednik Kolesarske zveze Slovenija Pavel Marđonović pa je poudaril, da je Kolesarski klub Adria Mobil v vseh teh letih delovanja pustil neizbrisan pečat v slovenskem in svetovnem merilu.

V klubu so ponosni na preteklost, imajo sedanjost, z velikim optimizmom pa zrejo v prihodnost.

Besedilo in fotografije: R. N.

