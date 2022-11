Božičnice in 13. plače - ob praznikih najbolj radodarni v farmaciji; v Krki višina še ni znana, bo pa

26.11.2022 | 16:00

Foto: Dreamstime

December je tudi čas božičnic in 13. plač oz. v zadnjih letih zlasti nagrad za poslovno uspešnost. Kot kaže, bodo med najbolj radodarnimi tudi letos farmacevtska podjetja, izplačila pa ob stavki v zraku napovedujejo tudi nekateri trgovci. Največji osmoljenci bi bili lahko zaposleni ponekod v energetiki, kjer so državni ukrepi zarezali v poslovanje.

Med podjetji, ki tradicionalno izplačujejo božičnico oz. nagrado za poslovno uspešnost, so farmacevtske družbe. Kot so pojasnili v novomeški Krki, sicer še niso določili njene višine, do izplačila pa bodo upravičeni vsi, ki so v družbi v rednem delovnem razmerju oz. so zaposleni preko zunanjih agencij. Spomnili so, da uspešnost glede na dosežke družbe izplačujejo dvakrat letno, izračunajo pa jo na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja. Za obdobje januar-junij so jo tako izplačali v višini 83,8 odstotka posameznikove plače.

"Sicer pa Krkina filozofija nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je treba sodelavce za njihovo delo in dosežke nagraditi," so poudarili in dodali, da tovrstna izplačila razumejo "kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev".

Tudi ljubljanski Lek, ki sodi pod okrilje švicarskega farmacevtskega koncerna Novartis, bo skladno s kolektivno pogodbo zaposlenim decembra izplačal božičnico. Upoštevala bo rastoči obseg poslovanja in dosežke družbe v letu 2022. Glede na lani bo višja za 100 evrov in bo znašala 1500 evrov bruto. Prejeli jo bodo vsi, ki bodo zaposleni v Leku ali prek agencije na dan 30. novembra, znesek pa bo sorazmeren glede na čas zaposlitve v letošnjem letu.

Prav tako izplačilo božičnice predvideva kolektivna pogodba v največjem slovenskem telekomunikacijskem podjetju Telekom Slovenije. Višina sicer še ni znana, so povedali v podjetju. Medtem pa še ne vedo, ali bodo zaposleni dobili še izplačilo dela plače za poslovno uspešnost, saj bo to vezano na dosežene poslovne rezultate. Skupina Telekom Slovenije je sicer prvih devet mesecev letošnjega leta sklenila z devetodstotno medletno rastjo dobička.

Podobno izplačilo nagrade za poslovno uspešnost predvideva kolektivna pogodba v NLB. "Čeprav poslovnega leta še ni konec, ocenjujemo, da bodo rezultati matične banke izplačilo tudi letos omogočili, pri čemer bo skupna vrednost izplačila za 10 odstotkov višja kot lani," so pojasnili v največji slovenski banki.

S tovrstnimi dobrimi novicami poskušajo ozračje razelektriti tudi nekateri delodajalci v dejavnosti trgovine, ki ji zaradi nizkih plač in kadrovske podhranjenosti grozi stavka. V Lidlu Slovenija so napovedali, da bodo sodelavcem izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini 300 evrov bruto. "Skupaj z nagrado za poslovno uspešnost, ki jo je podjetje zaposlenim izplačalo marca, bo Lidl Slovenija v letu 2022 za izplačilo nagrad za poslovno uspešnost svojim zaposlenim namenil več kot 1,2 milijona evrov," so se pohvalili v tem diskontnem trgovcu.

V Hoferju pa bodo decembra delavcem izplačali nagrado v višini 240 evrov bruto. "Ob tem bi izpostavili, da na višino nagrade ne vpliva morebitna odsotnost z dela, npr. iz naslova bolniškega staleža," so poudarili. Dodali so še, da so uvedli inflacijski bonus v skupni neto vrednosti 200 evrov, ki so ga vsi zaposleni prvič prejeli z avgustovsko plačo. "Izplačila bonusa v višini 40 evrov neto sledijo vsak mesec, vse do izplačila decembrske plače v januarju 2023," so navedli.

Nagrado bodo ob koncu leta izplačali tudi v Sparu Slovenija, pri čemer bodo za ta namen "letos namenili nekoliko višji skupni znesek kot lani". "Nagrada bo delno vezana na poslovno uspešnost, delno pa na uspešnost posameznika, zato ne bo enaka za vse zaposlene," so še dejali. V Tušu in Mercatorju medtem odločitve glede izplačila božičnice še niso sprejeli.

Da bo višina božičnice odvisna od poslovnega rezultata v letu 2022 in bo znana v decembru, so napovedali še v Cinkarni Celje, da načrtujejo izplačilo poslovne uspešnosti, niso pa še določili, koliko bo znašalo, pa še v Slovenskih železnicah.

V nekaterih družbah medtem o morebitnem izplačilu božičnice oz. denarne nagrade z naslova uspešnosti poslovanja ob koncu letošnjega leta še niso odločali. Tako je v Zavarovalnici Triglav, Intereuropi, Pošti Slovenije.

Odločitev tudi še ni padla v podjetjih v energetiki, kjer ob krizi, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, vladajo posebne razmere. V Petrolu, ki je največji trgovec s pogonskimi gorivi v državi, tako še ne vedo, kaj bo z izplačilom poslovne uspešnosti, so pa od tam pred dnevi zaradi regulacije cen goriv, uvedene s strani države za omilitev energetske krize, na ravni skupine poročali o medletnem padcu dobička v devetmesečju za 74 odstotkov.

Prav tako sklepa še niso sprejeli v holdinški družbi Gen energija, krovni družbi skupine Gen, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Kot so opozorili, je pred njimi še mesec in pol obratovanja vseh elektrarn, "kar ima velik vpliv na poslovne rezultate družbe in skupine Gen za leto 2022".

V sistemskem operaterju prenosnega elektroenergetskega sistema Eles pa so napovedali, da bo direktor, če bo družba dosegla cilje, kot jih določa poslovni načrt v obdobju januar-november 2022, skladno z določili kolektivne pogodbe s sklepom določil izplačilo božičnice. Nagrade za poslovno uspešnost pa tam letos ne bo. "Zaradi reševanja slabega finančnega stanja gospodarskih družb in gospodinjstev, ki je nastalo kot posledica epidemije covida-19, je bil družbi Eles z zakonom odvzet del omrežnine, ki je predstavlja temeljni in poglavitni vir prihodkov našega poslovanja. Zato bo izplačilo poslovne uspešnosti moralo počakati na finančno bolj ugodne čase," so pojasnili v družbi.

Izplačila z naslova uspešnosti poslovanja so v zadnjih letih davčno razbremenjena. Od njih se plačajo zgolj prispevki za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa je v preteklosti večkrat opozoril pred diskriminacijo pri teh izplačilih. Zaznal je namreč primere podjetij, ki izplačil niso priznavala zaposlenim, ki so bili med letom, za katerega se je delila, odsotni zaradi koriščenja materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta ali so bili opravičeno odsotni zaradi bolezni ali nege družinskega člana, torej zaradi osebnih okoliščin, ki so prirojene ali jih posameznik ne more spremeniti.

STA; M. K.