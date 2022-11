Krka z gladko zmago proti Triglavu trdno na tretjem mestu 2. SNL

27.11.2022 | 11:00

Tekma v Kranju (Foto: FB NK Krka)

Nogometaši Krke so v 18. krogu 2. slovenske lige v gosteh premagali Triglav, ta je pred dnevi odpustil trenerja Safeta Hadžića, s 4:0 in se utrdili na tretjem mestu lestvice, kjer imajo šest točk zaostanka za vodilno Rogaško. Dino Kapitanović je dosegel tri gole za Novomeščane.

Na preostalih včerajšnjih tekmah je Fužinar z 1:0 ugnal Primorje, Beltinci so bili z 2:1 boljši od Doba, velenjski Rudar in Jadran pa sta se razšla z 0:0.

V petek so nogometaši Aluminija so v derbiju gostili vodilno Rogaško. Po koncu tekme so bili bolj zadovoljni Slatinčani, ki so zmagali z 2:1 in imajo zdaj na vrhu lestvice štiri točke prednosti pred najbližjim tekmecem. Kidričani so sicer povedli, toda Marko Musulin in Nejc Gradišar sta poskrbela za preobrat.

Na drugi petkovi tekmi je Nafta na domači zelenici premagala Krško s 4:2. Z novimi tremi točkami so se Lendavčani približali četrtouvrščeni Iliriji na vsega točko.

- petek, 25. november:

ALUMINIJ - ROGAŠKA 1:2 (1:0)

* Kidričevo, gledalcev 400, sodniki: Šmajc, Bensa in Smej.

* Strelci: 1:0 Martić (31.), 1:1 Musulin (58.), 1:2 Gradišar (67.).

* Aluminij: Banić, Martić (od 74. Schaubach), Crnčec, Frešer (od 81. Ciganović), Zukić (od 81. Bizjak), Skiba, Jagić, Gorenak (od 70. Borovnik), Jovan, Katuša (od 70. Munić), Brest.

* Rogaška: Baždarić, Pirtovšek, Rantuša Lampreht, Majcen, Thalisson (od 80. Dolovski), Gradišar, Pavlović, Matošević, Musulin (od 80. Mihalić), Hajrić (od 89. Gobec), Tomašković (od 57. Majcenić).

* Rumeni kartoni: Gorenak, Frešer, Bizjak; Thalisson, Pirtovšek, Hajrić, Baždarić, Majcenić.

* Rdeči kartoni: Jagić (87.).

NAFTA 1903 - KRŠKO 4:2 (1:1)

* Lendava, gledalcev 100, sodniki: Gergič, Flajšman, Šprah.

* Strelci: 0:1 Marinić (21.), 1:1 Goričar (37./avtogol), 2:1 Igrec (54.), 2:2 Marinić (56.), 3:2 Oštrek (69./11-m), 4:2 Igrec (93.)

* Nafta: Almos, Sulejmanović (od 89. Plej), Haljeta, Oštrek, Novinič, Igrec, Szabo, Kumer (od 8. Florjanc), Papp, Feher (od 78. Pigac), Gergö.

* Krško: Goričar, Lesjak, Marinić, Hanžek, Olamba, Kunstić, Stopar (od 82. Bogolin), Petrak (od 76. Arapović), Regović (od 85. Brdik), Rudonja, Gordić.

* Rumena kartona: Sulejmanović; Hanžek.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 26. november:

RUDAR VELENJE - JADRAN DEKANI 0:0

* Velenje, gledalcev 150, sodniki: Šabanagić, Šumer in Lahovič.

* Strelci: /.

* Rudar Velenje: Biuk, Bićanić, Tubić, Kosić, Jovanović, Spudić, Vošnjak (od 84. Avdić), Pejović, Omladič, Majcenovič (od 46. Bošković), Baruca.

* Jadran Dekani: Gabrić, Stepančič, Stojanović, Vranješ, Meštrić (od 75. Demiri), Klavora, Ali (od 61. Babič Matjaž), Šehić, F. Cukjati, Ljutić, J. Cukjati (od 46. Rudonja).

* Rumeni kartoni: Omladič; J. Cukjati, Demiri.

* Rdeči karton: /.

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - ROLTEK DOB 2:1 (0:1)

* Beltinci, gledalcev 300, sodniki: Bezjak, Burjan in Herženjak.

* Strelci: 0:1 Černe (38.), 1:1 Kaučič (56.), 2:1 Čakš (64.).

* Beltinci Klima Tratnjek: Gyergyek, Rec, Zorman, Pihler (od 76. Nerguti), Mörec (od 86. Hren), Kosi, Grobelnik (od 86. Emruli), Sočič, Kaučič, Žaler, Čakš (od 74. Đurak).

* Roltek Dob: Fermišek, Vrhovnik (od 76. Dajčman), Šipek, Černe, Levec (od 60. Avbelj), Zenković (od 74. Ciglar), Petek, Mitrović, Makovec, Židan, Kasnik.

* Rumeni kartoni: Mörec, Kosi, Đurak, Kaučič, Nerguti; Mitrović, Zenković, Šipek, Židan, Dajčman.

* Rdeči karton: /.

FUŽINAR VZAJEMCI - PRIMORJE 1:0 (1:0)

* Prevalje, gledalcev 100, sodniki: Kondić, Vojska in Kolenc.

* Strelec: 1:0 Svržnjak (22.).

* Fužinar Vzajemci: Marčič, Pesjak (od 91. Popović), Cener (od 60. A. Turičnik), Plaznik, Paradiž, Svržnjak (od 91. Krivec), Jozić (od 73. Offei), Maksimović (od 91. M. Turičnik), Grešovnik, Vujčić, Posinković.

* Primorje: Boglić, Proleta, Gulič (od 58. Nunić), Zavnik, Principe, Badžim, Dedić, Valentić, Čandić (od 58. Džuzdanović), Jermol, Sagitov (od 80. Bončina).

* Rumeni kartoni: Vujčić, Maksimović, Svržnjak; Nunić, Dedić, Bončina.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV KRANJ - KRKA 0:4 (0:4)

* Kranj, gledalcev 100, sodniki: Rađević, Perger in Sužnik.

* Strelca: 0:1 Kapitanović (5.), 0:2 Kapitanović (14.), 0:3 Žur (27.), 0:4 Kapitanović (38.).

* Triglav Kranj: Čadež, Šalja, Skok Jekovec (od 46. Jakupovič), Kopač (od 63. Čadež), Čeh (od 46. Pantelić), Kregar, Vuković, Kim (od 85. Pokorn), Bobarić, Ivetić, Petrović (od 75. Schweiger).

* Krka: Kruljac, Mešanović, Ejup, Bedek, Žur (od 71. Jelavić), Horvat (od 56. Medle), Lipec, Krznarić (od 56. Zakrajšek), Kapitanović, Blaževski (od 56. Đapo), Marijanović (od 71. Potokar).

* Rumeni kartoni: Ivetić, Kim; Horvat.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 27. november:

13.30 KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - VITANEST BILJE

13.30 BRINJE GROSUPLJE - ILIRIJA 1911

* Lestvica:

1. Rogaška 18 13 4 1 33:14 43

2. Aluminij 18 12 3 3 32:14 39

3. Krka 18 11 4 3 31:14 37

4. Ilirija 1911 17 8 5 4 30:14 29

5. Nafta 1903 18 8 4 6 37:28 28

6. Beltinci Klima Tratnjek 18 7 4 7 28:29 25

7. Primorje 18 5 7 6 25:26 22

8. Kety Emmi&Impol Bistrica 17 5 6 6 18:20 21

9. Fužinar Vzajemci 18 6 3 9 28:32 21

10. Rudar Velenje 18 5 6 7 26:30 21

11. Vitanest Bilje 17 6 3 8 28:38 21

12. Jadran Dekani 18 4 8 6 15:17 20

13. Triglav Kranj 18 5 3 10 18:33 18

14. Krško 17 4 3 10 23:37 15

15. Roltek Dob 18 3 6 9 24:39 15

16. Brinje Grosuplje 16 3 3 10 14:25 12

STA; M. K.