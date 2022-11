ŠD SU spet sam v vodstvu

27.11.2022 | 08:40

ŠD SU : Savinja I (Foto: NTZS)

V 1. SNTL za moške so bile v sedmem krogu v soboto na sporedu le štiri tekme, ker bo tekma med Vesno I in Inter Diskontom na sporedu šele v četrtek, 1. decembra. Tako je z zmago s 4:2 proti Savinji I v svoji dvorani spet sam na prvem mestu prvenstvene lestvice novomeški ŠD SU. Po dveh zaporednih porazih je Kema Murexin doma premagala Tempo s 4:0, s 4:0 pa je na Kodeljevem proti Kajuh-Slovanu slavil tudi Maribor. V obračunu sredine lestvice je bil Mengeš doma boljši od Krke I.

V lanski sezoni so Savinjčani v rednem delu ligaškega dela tekmovanja obakrat premagali novomeški ŠD SU, ki nato v polfinalu ni več dovolil presenečenja. Prav tako je v dveh tekmah v finalu premagal Kemo Puconce. Tudi tokrat četa Uroša Slatinška, ki je spet dobil oba posamična dvoboja, tako kot tudi njegov brat Jure, ni dovolila presenečenja, do edinih zmag za ekipo iz Luč pa so prišli Brin Vovk Petrovski, ki je bil s 3:2 boljši od Jožka Omerzela, ter dvojica Jaka Golavšek in Brin Vovk Petrovski.

Mengšani so z zmago proti novomeški Krki ostali v boju za eno od prvih štirih mest, ki vodijo v končnico državnega prvenstva. S po dvema zmagama sta se izkazala Andraž Avbelj in Klemen Jazbič, za nekdanje državne prvake pa je bil dvakrat uspešen Aljaž Šmaljcelj. Enkrat v dvoboju proti Roku Trtniku in drugič v igri dvojic z Denisom Pintarjem.

Preostali dve tekmi sobotnega sporeda sta se končali že po štirih dvobojih. Za Pucončane so v posamičnih dvobojih zmagali Damjan Zelko, Luka Norčič in Tomaž Pelcar, končno zmago pa sta v dvojicah potrdila Norčič in Zelko, medtem ko so Mariborčani do dveh točk prišli na ljubljanskem Kodeljevem. Gregor Komac, Matevž Črepnjak, Tomaž Roudi ter dvojca Komac in Črepnjak domačinom niso prepustili niti niza.

Izidi sedmega kroga v 1. SNTL za moške

M. Š.