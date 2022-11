Potresni sunek v bližini Obrežja; na prehodu pijan trčil v peški ter pobegnil

27.11.2022 | 12:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ponoči ob 3.59 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 99 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Obrežja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Posavja, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Trčil v peški

Policijska uprava Ljubljana pa poroča o petkovi prometni nesreči v Grosupljem. Okoli 15.30 je voznik osebnega vozila izsilil prednost peškama, ki sta šli čez prehod za pešce. Po trčenju, v katerem sta se lažje poškodovali, je voznik odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga kmalu izsledili in v postopku ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, in sicer je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,62 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper povzročitelja sledi prekrškovni postopek, prav tako pa bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

M. K.