Trojni referendum - potrjeni vsi trije zakoni

27.11.2022 | 20:10

Najodločnejšo podporo je prejel zakon o RTV. (Foto: STA)

Spremembe zakona o vladi je na današnjem referendumskem odločanju podprlo 56,3 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 43,7 odstotka, kažejo delni neuradni izidi po večini preštetih glasovnic. Glasovanja o uveljavitvi omenjenega zakona se je udeležilo skoraj 40 odstotkov volivcev.

Spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi je po delnih neuradnih izidih podprlo 61,9 odstotka volivk in volivcev, proti jih je glasovalo 38,1 odstotka. Udeležba na referendumu je bila skoraj 40,2-odstotna.

Novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je po delnih neuradnih izidih podprlo 62,4 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 37,6 odstotka. Glasovanja o uveljavitvi omenjenega zakona se je udeležilo skoraj 40 odstotkov volivcev.

V SDS v ocenah izidov referendumov ocenili, da so bili volivci zavedeni

Poslanec SDS Branko Grims ob trenutnih izidih, po katerih referendumi o RTVS, vladi in dolgotrajni oskrbi niso uspeli, močno dvomi, da so se ljudje v celoti zavedali vsebine svojih odločitev. Izglasovali so višje davke, višji rtv-prispevek in ideološki monolit na RTVS ter se odpovedali pravicam iz dolgotrajne oskrbe za vsaj leto dni, je ocenil.

Predstavniki SDS rezultate današnjih referendumov spremljajo na sedežu stranke v Ljubljani, kjer pa ni predsednika stranke Janeza Janše, ki je v tujini. Ta se je za zdaj odzval le na Twitterju, kjer je ocenil, da so ljudje glasovali za misleč, da s tem svoje pravice branijo. "S čim jih lahko ob 99-odstotnem medijskem monopolu zavedejo naslednjič," se je vprašal.

Na stranki pa so se na prve delne neuradne izide odzvali strankini poslanci.

Tudi Grims je v izjavi za medije ocenil, da je bilo pred referendumi veliko medijskih manipulacij in zavajanj ter napačnih trditev, o čem ljudje v resnici odločajo.

Zahvalil se je vsem, ki so odšli na referendum, še posebej pa tistim, ki so glasovali proti trem zakonom in za to, "da bi bila Slovenija bogatejša, uspešnejša, pluralna in da bi imeli pravice iz trajnostne oskrbe". V takih razmerah se moramo po njegovih besedah vprašati, kakšne so razmere v Sloveniji, da se je "namesto o vsebini uspelo preko medijev kanalizirati razpravo v ideologijo in osebne predsodke, kdo je za tega in kdo je za onega, namesto da bi se ljudje odločali, kaj je zanje bolje, kaj je bolje za njihovo denarnico". "In potem ni čudno, če so razmere v Sloveniji vse bolj podobne tistim iz Nemčije leta 1933," je še dodal.

Volivci so danes odločali, ali naj se uveljavijo spremembe zakona o vladi, spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot jih je sprejel državni zbor. Slednji sicer ne govori o prispevku za RTV, pač pa o drugačnem upravljanju RTVS.

S podpisi volivcev podprto zahtevo za razpis referendumov je vložila stranka SDS. Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev bi moralo tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati 338.869 volivcev, kar pa se po neuradnih izidih ni zgodilo.

Fajon: Izid referendumov je zaupnica vladi

Predsednica SD Tanja Fajon je zadovoljna z rezultatom današnjih referendumov, sporočilo ljudi je po njenem mnenju, da koalicija in vlada pod vodstvom Roberta Goloba uživata zelo močno zaupanje. Čas bi bil, da tudi opozicija sprejme, da ni čas za blokade, ampak da bi lahko sodelovali pri dobrih zakonih, je dejala v izjavi ob objavi neuradnih izidov.

Referendumi so bili po njenih besedah preizkušnja vlade, kljub kompleksnim temam pa so dobili močno zaupanje ljudi. S solidno podporo bodo s še večjim zagonom delali naprej.

Napovedala je, da ne bo dneva za počitek, že jutri bodo šli po poti novih sprememb, da se bodo lahko osredotočili na vprašanja podnebja, stanovanj in medgeneracijskega sodelovanja. Hkrati pa bodo pomagali ljudem prebroditi težave z energetsko in prehransko krizo. "Čaka nas veliko izzivov," pravi.

Rekonstrukcije vlade ne pričakuje, temveč ustanovitev novih ministrstev in nekaj menjav znotraj resorjev, ki so vsem poznane. "Mislim, da so tudi ministrska imena vsem poznana," je dejala.

Dodala je, da bi bil čas, da opozicija sprejme, kar ji ljudje sporočajo - da ni čas za interpelacije, blokade zakonov in referendume, ki jemljejo energijo in ne dajejo zaupanja ljudem, ki so vladno koalicijo izvolili. Čas je tudi, da opozicija spozna, da s takim preigravanjem ne bo uspela in da bi namesto tega lahko sodelovali pri dobrih zakonih, je dejala. Glede na "dinamiko polen opozicije" sicer kmalu pričakuje spet nova, a to vladno koalicijo le utrjuje in povezuje, pravi.

Volivci so danes odločali, ali naj se uveljavijo spremembe zakona o vladi, spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot jih je sprejel državni zbor. S podpisi volivcev podprto zahtevo za razpis referendumov je vložila stranka SDS.

Na vprašanje o tem, kakšno sporočilo je dobil prvak SDS Janez Janša, pa je dejala, da je po dolgi kilometrini v politiki realno gledano "mogoče čas, da daš novi generaciji tudi priložnost". "Vsak pa naj sam presodi, kaj mu volivke in volivci sporočajo," je dodala.

STA; M. K.