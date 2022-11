Vzdrževalna dela na cestah ob meji z Republiko Hrvaško zaključena

28.11.2022 | 09:15

Fotografije: MO Krško

Krško - Na cestah ob meji z Republiko Hrvaško, ki so namenjena in se uporabljajo za varovanje državne meje, so opravili vzdrževalna dela. Vrednost obnove cest je nekaj manj kot 38.000 evrov in je v celoti financirana s strani Ministrstva za notranje zadeve, so sporočili s krške občine.

Obnovili so ceste od Gadove peči do Premagovc, od Planine do Premagovc, od Gradca do vodnega zajetja, od Trebelnika do Završja ter od Šutne do Trebelnika.

V sklopu del so na vseh omenjeih cestah opravili strojna in ročna krpanja makadamskih vozišč z dodajanjem kamnitega materiala, strojno obrezali drevja in grmovja – debeline do 10 cm, strojno pokosili travo, na cesti Gadova peč - Premagovce pa so delno obnovili vozišče z asfaltiranjem. Poleg tega pa so popravili bankine ter odkopali zasute jarke, še dodajajo na MO Krško.

M. K.