Referendumi: Kako smo glasovali na našem koncu

28.11.2022 | 10:20

Glasovanje po volilnih okrajih v primeru novele zakona o RTVS (temnejše so obarvani okraji, v katerih je večina glasovala proti.) (DVK)

Glasovanje po volilnih okrajih v primeru novele zakona o dolgotrajni oskrbi (temnejše so obarvani okraji, v katerih je večina glasovala proti.) (DVK)

Glasovanje po volilnih okrajih v primeru novele zakona o vladi (temnejše so obarvani okraji, v katerih je večina glasovala proti.) (DVK)

Novo mesto - Na predzadnjo volilno nedeljo v letošnjem supervolilnem letu smo glasovali na treh referendumih o treh zakonih, ki jih je s podpisi volivcev predlagala stranka SDS. Vse tri v Državnem zboru sprejete zakone, Zakon o vladi, Zakon o RTV in Zakon o dolgotrajni, so volivci podprli in bodo, ko bo Državna volilna komisija potrdila izide referendumov, postali veljavni.

Podobno kot pri volitvah za predsednika države so tudi izidi glasovanja na referendumih o zakonu o vladi, zakonu o RTV in zakonu o dolgotrajni oskrbi v okrajih na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja zelo barviti, saj tako rezultati kot tudi udeležba na volitvah zelo nihajo.

Pri glasovanju o Zakonu o RTV so volivci v dveh od devetih volilnih okrajev glasovali proti zakonu, v okraju Novo mesto 1, kjer je bilo proti skoraj 52 odstotka volivcev, in v okraju Ribnica - Dobrepolje, kjer je proti glasovalo kar 59,63 odstotka volivcev. Najbolj izrazito so bili zakonu naklonjeni v okraju Kočevje, kjer je za zakon glasovalo kar 71 odstotkov volivcev, zelo visok delež zakonu naklonjenih volivcev pa so zabeležili tudi v okrajih Brežice (66,82) in Novo mesto 2 (65,28).

Pri glasovanju o dolgotrajni oskrbi so volivci glasovali proti zakonu prav tako le v okraju Novo mesto 1, kjer je bilo proti 52,36 odstotka volivcev, in v okraju Ribnica - Dobrepolje, kjer je proti glasovalo kar 58,82 odstotka volivcev. Najbolj izrazito so bili zakonu naklonjeni v okraju Kočevje, kjer je za zakon glasovalo kar 71,73 odstotka volivcev, zelo visok delež zakonu naklonjenih volivcev pa so zabeležili tudi v okrajih Brežice (66,44) in Novo mesto 2 (63,91).

Tako kot na državni ravni so bili volivci nekoliko manj naklonjeni Zakonu o vladi tudi v naših volilnih okrajih. V treh od devetih okrajev so se volivci odločili večinsko proti - v okrajih Trebnje, Novo mesto 1 in Ribnica-Dobrepolje, kjer so bili s 63,36 odstotki pri tem najbolj odločni. Najbolj naklonjeni vladi so bili v okrajih Kočevje (65,46) in Brežice (61,04).

Volilna udeležba je bila v večini naših okrajev podpovprečna. Nad državnim povprečjem je bila le v treh okrajih (Trebnje, Novo mesto 2 in Ribnica-Dobrepolje), daleč najnižja pa je bila v Kočevju, le 33,2 odstotna.





I. V.