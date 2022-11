Spoznaj ekipo Denis Avdić Showa na Dolenjskem!

28.11.2022 | 11:10

Najbolj poslušani jutranji program v Sloveniji Denis Avdić Show bo vsak teden do božičnih praznikov, enkrat na teden, v živo v enem slovenskem kraju. Po zelo uspešnem obisku v Slovenski Bistrici, zdaj ekipa Radia 1 prihaja na Dolenjsko, v Šentjernej!

Denis Avdić, Jana Morelj, Miha Deželak in Influencer Dino bodo v živo na odru kulturnega centra Primoža Trubarja v četrtek, 1. decembra, med 14. in 18. uro. Prebivalci Šentjerneja in okolice bomo imeli možnost v živo videti kako nastaja najbolj zabaven program in tudi spoznati voditelje ter z njimi narediti kakšen selfi.

Dogajanje bodo na odru popestrili tudi znani Slovenci: Nuša Derenda, Mama Manka in Društvo mrtvih pesnikov.

Lepo vabljeni v čim večjem številu, da skupaj podpremo prvotni namen, zakaj Denis Avdić Show prihaja na obisk v različne slovenske kraje. Skupaj z njimi namreč odštevamo do 22. decembra, ko se bo začel tradicionalni 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm! Najdaljši Denis Avdić Show bo v živo potekal iz Mestnega trga v Ljubljani, zbrana denarna sredstva pa bodo namenili družinam v stiski in jim poskusili pričarati čudovito praznično pravljico.

Pomagaš lahko že zdaj, tako, da pošlješ sporočilo POMAGAM5 na 1919!

B. M.