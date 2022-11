Nadaljevanje infrastrukturne prenove ob posodobitvi vojaškega letališča

28.11.2022 | 13:00

Predstavitev projekta po fazah (Občina Brežice)

Cerklje ob Krki - V Cerkljah ob Krki bodo do maja prihodnje leto končali prvi dve etapi prenove lokalne ceste Cerklje ob Krki-Črešnjice, ki jo brežiška občina prenavlja po dogovoru o medsebojnem sodelovanju pri posodobitvi vojaškega letališča. Gre za dela v skupni vrednosti nekaj več kot 560.000 evrov, slabih 360.000 evrov bo prispevalo ministrstvo za obrambo.

Razliko v znesku nekaj manj kot 210.000 evrov bo pokrila občina. Večino del bodo končali do konca leta, rok za končanje vseh pa poteče konec aprila prihodnje leto, so sporočili z brežiške občine.

Naložba prvih dveh etap obsega prenovo 720-metrskega cestnega odseka, gradnjo 180-metrskega pločnika z ureditvijo cestne razsvetljave in priključka na državno cesto.

Po končanju prvih dveh prenovitvenih etap se bo občina lotila priprav za izvedbo zadnjih dveh, katerih načrt predvideva ureditev večnamenske poti z javno razsvetljavo ob prenovljeni cesti Cerklje ob Krki-Črešnjice ter prenovo cestnega odseka med Črešnjicami in Hrastjem. Začetek teh del bo odvisen od lastnikov potrebnih zemljišč oz. njihove pripravljenosti za sodelovanje in razpoložljivih državnih sredstev sofinanciranja, so pojasnili.

Celotno naložbo vseh štirih prenovitvenih etap so ocenili na skupaj skoraj milijon evrov. V Cerkljah ob Krki so sicer v okviru omenjenega dogovora predlani končali ureditev križišča v Črešnjicah. Šlo je za približno 420.000 evrov vredno naložbo, pri kateri je ministrstvo za obrambo sodelovalo s 300.000 evri, 120.000 evrov pa je prispevala občina.

Naložba je poleg ureditve križišča, dveh avtobusnih postajališč, izgradnje pločnika in ureditve javne razsvetljave obsegala še prenovo močno načetega nekaj več kot 200-metrskega cestnega odseka od središča Črešnjic proti Cerkljam ob Krki, so še navedli na brežiški občini.

M. K.