Izdelale kar 70 adventnih venčkov!

28.11.2022 | 14:10

Pridne članice DKŽ Šmarjeta so s pomočjo najmlajših in tudi svojih mož izdelale 70 adventnih venčkov, zase in za druge!

Čudoviti adventni venčki

Šmarjeta - Za nami je prva adventna nedelja, ko se na mizo postavi adventni venček in prižge prva adventna svečka. Advent naznanja božični čas.

V Društvu podeželskih žensk Šmarjeta imajo že kar tradicijo organiziranja delavnice izdelave adventnih venčkov in kot pove njihova predsednica Alenka Avsec, je bilo ta konec tedna tako že desetič.

Okrog dvajset članic društva se je skupaj z vnuki zbralo v župnijskem domu in skupaj jim je uspelo narediti kar sedemdeset najrazličnejših venčkov, od velikosti do izgleda. S sabo so prinesle veliko materiala od doma, prav vse zelenje – smrekove, jelkine in cimpresine vejice, bršljan ter mah – so s pomočjo mož ali partnerjev nabrale v naravi, okrasje pa so kupile oz. izdelale same.

Venčke so nato odnesle v farno cerkev sv. Marjete, kjer so bili v nedeljo na ogled, pri slovesni maši pa jih je novi župnik dr. Alfons Žibert, ki je med ljudmi že zelo priljubljen, tudi blagoslovil. Največji venec iz bršljana izpod pridnih in spretnih rok članic društva zdaj krasi farno cerkev, ostale venčke pa so si lahko verniki odnesli domov – zastonj oz. za prostovoljne prispevke. Zanimanje je bilo veliko, pa tudi zadovoljstvo, saj so bili venčki res lepi. En venček so ženske namenile in poklonile tudi nekdanjemu župniku g. Andreju Golčniku, ki je po desetletju duhovniške službe v šmarješki fari odšel v boštanjsko.

Kot pove Avščeva, so članice društva podeželskih žensk ob koncu maše poskrbele še za pogostitev – zadišalo je po kuhanem vinu in čaju, manjkalo ni niti slastno pecivo »in bilo je res lepo, da smo po korona času spet lahko skupaj poklepetali. Vsi so se radi zadržali in vidim, da so druženje ljudje zelo pogrešali.«

S tradicijo izdelave adventnih venčkov bodo v Šmarjeti seveda nadaljevali.

L. Markelj, foto: A. Avsec

Galerija