Črnomaljska občina v naložbo za lažjo dostopnost gozdov zaradi sečnje

29.11.2022 | 10:30

Podpis pogodbe (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj/Adlešiči - Črnomaljski župan Andrej Kavšek je z gradbenim podjetjem Pirnat podpisal pogodbo za gradnjo gozdne ceste Cirnik-Banova rupa, s katero želijo lastnikom tamkajšnjih gozdov omogočiti lažjo sečnjo in spravilo lesa. Naložba bo stala dobrih 100.000 evrov, polovico stroškov bo pokrila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Gre za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, razliko bo pokrila občina, so ob nedavnem podpisu pogodbe sporočili s črnomaljske občine.

Naložba obsega gradnjo nekaj več kot dvokilometrske gozdne ceste širine štiri metre Cirnik-Banova rupa s tri metre širokim voziščem. Rok za končanje pogodbenih del poteče 10. maja prihodnje leto.

Z izgradnjo gozdne ceste bodo lastnikom gozdov ob tej omogočili sečnjo in spravilo lesa z zdaj težje dostopnih gozdnih območij. Gospodarjenje z gozdom bo na obravnavanem območju zato bolj racionalno in varno, so pojasnili.

Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji si sicer več kot desetletje prizadeva za izgradnjo gozdne ceste, ki bi povezala območje med Ziljami in Adlešiči. V navedenem obdobju so velik del te povezave že uredili prek Agrarne skupnosti Zilje-Balkovci, neurejeno pa je ostalo območje, ki se razteza iz smeri Adlešičev oz. odsek Cirnik-Banova rupa, so pristavili.

Naložba bo ugodno vplivala tudi na "optimizacijo spravilnih razdalj in spravilnih stroškov ter omogočila višje prihodke na kmetijah, katerih gozdne parcele bo odprla", so še zapisali na črnomaljski občini.

M. K.