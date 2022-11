V Stolovniku pri Brestanici končujejo drugo etapo prenove ceste

29.11.2022 | 08:10

Foto: MO Krško

Stolovnik - V Stolovniku pri Brestanici so te dni končali drugo etapo prenove nekaj več kot 600-metrskega cestnega odseka in hkratno gradnjo večnamenske poti. Mestno občino Krško so omenjena dela stala skoraj 600.000 evrov, za prenovljeni cestni odsek pa še pripravljajo dokumentacijo za prevzem in komisijski pregled, so sporočili s krške občine.

Naložba je poleg prenove cestnega odseka in gradnje vzporedne poti obsegala še ureditev odtoka zaledne vode, cestne razsvetljave in preostale podzemne javne infrastrukture, so še zapisali na krški občini.

V sklopu lanske prve etape del so prenovili cesto proti Stolovniku oz. ribnikom. Prenova je potekala na odseku od križišča cest za Anže in Stolovnik do konca naselja Gorica, občina pa je zanjo odštela nekaj več kot pol milijona evrov lastnega denarja.

Celoten projekt prenove ceste od naselja Gorica prek Stolovnika do ribnikov Mačkovci so sicer zastavili v štirih etapah. Občina je predlani končala prenovo in širitev brestaniške Ceste na ribnik pri gostišču Pohle, kasneje pa zgradila novi most prek Lokovškega potoka v Stolovniku.

STA; M. K.