FOTO: Štiri potice vseh 38 točk! Spekle so jih Jožica Vodopivec, Saša Urbančič, Anica Šuštar in Tanja Luzar

29.11.2022 | 09:00

Anica Šuštar, Tanja Luzar, Saša Urbančič in Jožica Vodopivec so za svoje potice prejele zlata priznanja z vsemi možnimi 38 točkami. Čestitamo!

Šentjernej - V šentjernejskem kulturnem hramu je minuli konec tedna dišalo po potici, tradicionalni slovenski sladici, ki po navadi na naših mizah ne manjka ob pomembnih družinskih praznikih, še posebej pa ne za veliko noč in božič. In slednji se počasi približuje.

Članice Društva kmetic Šentjernej so v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto pripravile že sedmo državno ocenjevanje in razstavo potic.

Danijela Pavlič (na desni) je letos od Mihaele Blatnik prevzela predsedovanje DK Šentjernej.

Kot je povedala nova predsednica društva Danijela Pavlič, s to prireditvijo želijo opozarjati na pomen ohranjanja slovenske in lokalne dediščine spretnosti in znanja naših babic pri peki potice ter spodbujati mlade k razvijanju in dopolnjevanju izdelave te sladice z novi okusi, znanji in izkušnjami. »Hvaležna in vesela sem, da nam je ponosno uspelo pripraviti tako bogato in dišečo razstavo. Vsak potica je unikat zase. Vsi, ki smo poskusili speči potico, vemo, koliko truda je potrebno, da nastane lepa potica, ki je res prava kraljica med pekovskimi izdelki,« je dejalA Pavličeva v nagovoru.

Kar 70 potic prišlo v oceno

Potice so prihajale v oceno ...

Po dveh korona letih je organizatorice razstave potic presenetil odličen odziv, saj so v oceno prejele kar 70 vzorcev. Največ, kar 32, je bilo orehovih. Bile so zanimivih okusov in različne tudi po obliki – veliko pozornosti je požela npr. potica v obliki petelina, ki je delo prejšnje predsednice šentjernejskega društva Mihaele Blatnik. Veliko sodelujočih je bilo domačink, nekaj pa tudi od drugod, potice so v oceno prispele celo od daleč, po pošti.

Pohvalno je, da ocenjevanje pritegne vse več mladih, in tokrat sta se odzvali vabilu skupini iz Vrtca Čebelica Šentjernej ter Živžav iz vrtca Orehovica.

Dve ocenjevalni komisiji sta imeli dosti dela. Kot je povedala predsednica Elizabeta Verščaj, je bila večina potic sladkih, slani sta bili le dve, veliko pa jih je bilo z izvirnimi nadevi. Največ je bilo orehovih potic – 32, ostalih pa 34, z raznimi nadevi: s pehtranom, kokosom, rozini, makom, korenčkom, rožički, kostanjem, kakijem, s suhimi hruškami, itd.

Jožica Vodopivec potico s štirimi nadevi

Potica s štirimi nadevi je požela veliko zanimanja in občudovanja.

Zapel je Gorjanski spev.

Podelili so dve zahvali, 5 bronastih, 37 srebrnih in 26 zlatih priznanj, od slednjih pa so štiri bile super zlate, kar pomeni, da so prejele vseh 38 možnih točk. Najboljše potice so spekle članice domačega in žužemberškega društva: Jožica Vodopivec iz DPŽ Šentjernej je spekla potico s štirimi nadevi – kokosovim, rožičevim, mandljevim in orehovim, in ta potica je bila ocenjevalni komisiji še posebej všeč. Ostale tri super zlate pekačice so postale: Saša Urbančič iz DPŽ Žužemberk, ki je spekla orehovo potico z rozinami, Anica Šuštar z Dvora s kokosovo potico ter Tanja Luzar iz DK Šentjernej s pehtranovo potico.

Posebno priznanje za trikrat zapored doseženo zlato priznanje na državnih ocenjevanjih in razstavah potic je šlo v roke Anici Šuštar za kokosovo potico.

Vse pravijo, da so pomembne seveda dobre sestavine in pravi recept, a nič manj, da je potica narejena z ljubeznijo. Vsaj same se držijo tega in uspeh očitno ne izostane.

30-letnica DK Šentjernej

Podelili so priznanja vsem sodelujočim.

Članice DPŽ Šentjernej, ki so na razstavi potic obeležile tudi 30 let delovanja, so ob jubileju prejele čestitke mnogih, pa tudi zahvale za trud in sodelovanje na številnih prireditvah v občini in drugod. Nikoli ne umanjkajo s svojimi dobrotami: štrukeljci in ostalimi piškoti, sladicami, itd. Da so nepogrešljive v šentjernejski dolini, je v nagovoru poudaril tudi župan Jože Simončič in dejal, da občina ceni delo kmetic.

Pohvalnih besed je bila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki je povedala, da prihaja menjava generacij, podeželska društva kmečkih žena se marsikje pomlajujejo in tudi za šentjernejsko k sreči to drži in je lahko vzor drugim.

Pehtranov petelin Mihaele Blatnik (druga z leve), v sredini Danijela Pavlič.

Društvo je najprej vodila Jožica Kastelic, sledila je Mihaela Blatnik – pod njenim predsednikovanjem se je tudi začelo z razstavo in ocenjevanjem potic -, letos pa je vodenje prevzela Danijela Pavlič, ki želi s članicami ohranjati tradicijo in dediščino naših babic ter hkrati zreti v prihodnost z novimi idejami.

Članice – 20 jih je v društvu od vsega začetka - so res aktivne, sodelujejo na različnih kulinaričnih tekmovanjih in prejemajo odlična priznanja. Družijo se tudi pri telovadbi, na plesnih vajah, izletih in silvestrovanjih. Društvo je postalo poznano po odličnih štrukeljcih in kifeljcih, ki so nepogrešljivi na tradicionalnih šentjernejskih prireditvah.

V kulturnem programu so nastopi pevci Gorjanskega speva ter mladi glasbeniki, za smeh pa je kot običajno v domiselnem skeču poskrbela članica društva Barbara v vlogi Krjavlja ter Janja, ki je zaigrala njegovo kozo Dimo.

Na daljavo je zbrane, ki so ob koncu posladkali z razstavljenimi poticami, nagovoril tudi evropski poslanec Franc Bogovič.

L. Markelj, foto: T.J.G, C. M., V.L.S.

Galerija