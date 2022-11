Z gasilci do obolelega

29.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.56 so gasilci PGD Ivančna Gorica odprli vrata stanovanja na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici, nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP ter pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno, da pitne vode pred uporabo v prehrambne namene ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC2 na izvodu Gostilna-Trgovina.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SEDEŽNICA-GAČE 2001.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU 1988, TP KAVCE 1996;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR.TOPLICAH;

- od 10:30 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA 1997;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR.GOMILA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Volčje predvidoma med 8:30 in 10:30 uro in na območju TP Rigonce in Loče predvidoma med 11:00 in 13:00 uro; na področju Krško mesto z okolico (nadzorništvo Krško mesto pa na območju TP nizkonapetostno omrežje Bočje gaj, Brlog, Gradnje Gorjanci, Dol, Mladje in Prušnja vas med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.