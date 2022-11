Filmski pregon - po vratolomni vožnji in namernih trčenjih končal v potoku; nad nasilneža v lokalu s solzilcem

29.11.2022 | 11:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so na avtocestnem postajališču Starine včeraj nekaj po 17. uri opazili voznika osebnega avtomobila Alfa romeo z nameščenimi registrskimi tablicami na vozilu, ki so bile očitno ponarejene. Zapeljali so za njim in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, a je bežal pred njimi s pospešeno hitrostjo. Nevarni voznik je, kot danes poročajo s PU Novo mesto, zapeljal preko mostov na Otočcu, potem ustavil sredi ceste, prestavil v vzvratno prestavo in se z veliko hitrostjo zaletel v prednji del policijskega službenega vozila. Po trčenju je zapeljal naprej, ponovno prestavil vzvratno in ponovno trčil v policiste, potem močno pospešil in nadaljeval z nevarno vožnjo proti Ratežu. Voznik je z enakim manevrom poskušal še dvakrat trčiti v službeno vozilo, a se je policistom tokrat uspelo trčenju izogniti. V Dolenji vasi je zapeljal s ceste preko travnate brežine in v potok, kjer je vozilo obstalo.

Policisti so na kraju prijeli 20-letnega in 54-letnega osumljenca iz okolice Novega mesta, eden izmed osumljencev pa je pobegnil. 20-letnik je poskušal napasti policiste, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Kriminalisti še iščejo pobeglega osumljenca in nadaljujejo preiskavo.

Napadel policista, obvladali so ga s solzivcem

Okoli 17. ure so bili policisti obveščeni, da je v gostinskem lokalu na Topliški cesti v Novem mestu pijan moški nadlegoval osebje in goste lokala, potem pa zaspal. Ob prihodu policistov je 39-letni kršitelj, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, napadel tudi policista in ga skušal udariti. Policisti so zoper njega uporabili plinski razpršilec, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Ni se umiril, končal na policiji

Nekaj pred 19. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer naj bi pijan kršitelj motil javni red in mir in žalil stanovalko. 69-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Pretep na črpalki

V minuli noči pa je izbruhnil pretep na bencinskem servisu na območju PP Brežice. Red so vzpostavili brežiški policisti, ki so 28-letnemu kršitelju, ki ni upošteval opozoril in ukazov, odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Padec kolesarja na gozdni poti

Popoldne so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 15.30 na gozdni poti med Črnečo vasjo in Kostanjevico na Krki. 36-letni moški je vozil gorsko kolo in pri vožnji po klancu navzdol izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval.

Vlom v hišo

Med 17. in 19. uro je v okolici Brežic nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah je ukradel ogrlici v vrednosti okoli 50 evrov.

Zasegli ukraden kombi

Na mejni prehod Metlika je minulo noč na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila s pripeto prikolico, na kateri je bil natovorjen kombi Mercedes benz sprinter. Policisti so ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil kombi v mesecu novembru 2022 ukraden v Franciji. Kombi so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Mostec, Brezovica na Bizeljskem, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 26 državljanov Rusije, sedem državljanov Indije, pet državljanov Kube, pet državljanov Pakistana, pet državljanov Nepala, štiri državljane Bangladeša, tri državljane Maroka in tri državljane Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu sicer skupno posredovali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru in tri kršitelje pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj nasilja v družini, preprečevanje uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, vlomov in tatvin. V Brežicah so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.