Pred drugim krogom - V politiki Kerin dokaj nov obraz, Šiško z več izkušnjami

29.11.2022 | 14:15

Dušan Šiško (levo) in Janez Kerin (desno). Iztok Starc (v sredini), njun nekdanji tekmec, ki se presenetljivo ni uvrstil v drugi krog, je zdaj podprl Šiška. (Foto: J. K.)

Krško - V Mestni občini Krško, kjer sta se v drugi krog županskih volitev uvrstila kandidata s podpisi volivcev, Dušan Šiško, ki je v prvem krogu dobil skoraj četrtino glasov, in Janez Kerin, ki jih je zbral skoraj petino, predvolilna kampanja še naprej poteka mirno in spoštljivo. Šišku sta podporo v drugem krogu izrekla dva tekmeca iz prvega kroga.

Nekdanji poslanec SNS in krški občinski svetnik Šiško, se pri kandidaturi sklicuje na svojo vlogo pri uresničitvi državnih projektov v Posavju, predvsem pri zagotovitvi občini statusa mestne občine, na svoja poznanstva in izkušnje. Kot je dejal, njegov program pokriva vsa področja od gospodarstva do komunalne infrastrukture in družbenih dejavnosti, je dejal.

Podporo v drugem krogu sta 53-letnemu inženirju logistike napovedala tekmeca iz prvega kroga, Janja Starc in Iztok Starc. Kot je pojasnila kandidatka s podpisi volivcev in podporo Obrtno-podjetniške liste Starčeva, ga podpira, ker se strinja z njegovim pogledom na razvoj gospodarstva. Starc, županski kandidat SLS s podporo NSi, pa je dejal, da Šiška podpira osebno in ker meni, da ima več raznovrstnih in političnih izkušenj.

Kerin, 54-letni višji kriminalistični inšpektor - preiskovalec Nacionalnega preiskovalnega urada, v zadnjem mandatu predsednik nadzornega odbora občine, je pojasnil, da je njegovi kandidaturi botrovala ustanovitev društva za participacijo občanov Modra smer, katerega pogledi na razvoj občine in program sta "v viziji in strategiji njegovega razmišljanja in delovanja". Zaveda se tudi strateških odločitev, ki so pred občino, delovati pa želi za skupno dobro.

V Krškem pred drugim krogom za zdaj niso pripravili dodatnih predstavitev ali soočenj. Sta se pa Šiško in Kerin z dokaj enotnimi mnenji na kratko soočila v oddaji nacionalne televizije. Zagotovila sta, da sta pripravljena sodelovati in da bosta morala - ne glede na razplet drugega kroga - sodelovati tudi pri večjih in zahtevnejših projektih v občini, kot je drugi blok jedrske elektrarne. Lista Dušana Šiška - energično za Krško in društvo Modra smer, s katerih podporo kandidirata, sta namreč v občinskem svetu dobili enako število glasov, po štiri.

V Krškem je sicer največ oz. šest mest v 30-članskem občinskem svetu pripadlo Gibanju Svoboda. SDS je ohranila pet svetniških mest, enako število jih je dobila SLS, ki je v preteklih letih v temu močno prevladovala. SD, ki je imela tri, ima po novem dve mesti, po en mandat sta ohranila DeSUS in NSi. Eno svetniško mesto je pripadlo še Obrtno-podjetniški listi in predstavnici romske skupnosti.

Za položaj krškega župana so se ob Šišku in Kerinu potegovali še kandidat SDS Jože Olovec, kandidat SLS s podporo NSi Iztok Starc, kandidatka s podpisi volivcev Janja Starc in kandidat Gibanja Svoboda s podporo SD Aleš Zorko.

KRATKI BIOGRAFIJI KANDIDATOV

Dušan Šiško: 53-letni Krčan je po izobrazbi diplomirani inženir logistike, kandidira s podpisi volivcev. Je tudi nekdanji poslanec SNS in krški občinski svetnik. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Krškem, kjer se je izučil za trgovskega in ekonomskega tehnika. Leta 2009 je diplomiral na Fakulteti za logistiko v Celju. Med letoma 1988 in 2004 je deloval v trgovstvu, nato bil predsednik Rokometnega kluba Krško, med letoma 2010 in 2018 pa strokovni sodelavec za krajevne skupnosti v Občini Krško. Leta 2018 so ga na listi SNS izvolili za poslanca DZ, kjer je bil med drugim predsednik komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, član mandatno-volilne komisije, odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, odbora za notranje zadeve, odbora za javno upravo in lokalno samoupravo ter član podkomisije za romska vprašanja. Na njegov predlog je DZ Občini Krško novembra lani podelil status mestne občine. Maja letos je izstopil iz SNS in njene svetniške skupine.

Janez Kerin: 54-letnik iz Leskovca pri Krškem je diplomiral na področjih prava in menedžmenta nepremičnin. Na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) je zaposlen kot višji kriminalistični inšpektor. Na volitvah kandidira s podpisi volivcev. Profesionalna pot ga je vodila od poklica avtomehanika in nato prek policista in kriminalista do preiskovalca NPU. V zadnjem občinskem mandatu je bil predsednik nadzornega odbora Mestne občine Krško. V preteklosti je bil dejaven v Kulturnem društvu Leskovec pri Krškem, do nedavnega je bil tudi njegov predsednik. Drugi mandat je predsednik sveta krške območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. V začetku leta je po enem mandatu končal članstvo v svetu javnega zavoda Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, bil je tudi član sveta Osnovne šole Leskovec pri Krškem. Je tudi član tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Med junijem 2020 in novembrom lani je bil predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije.

OBA ZA GRADNJO DRUGEGA BLOKA NUKLEARKE

Podpirate gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek 2)?

Kerin: Da.

Šiško: Da.

Bi pred njegovim umeščanjem zahtevali izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini pri Krškem?

Kerin: Da.

Šiško: Da.

Bi del nadomestila zaradi omejene rabe prostora in nuklearke razdelili tudi neposredno občanom?

Kerin: Neposredna delitev sredstev je lahko različna, eden od načinov pa je subvencioniranje električne energije.

Šiško: Da.

Kako bi se lotili razvojnih izzivov, ki so povezani z gradnjo Neka 2?

Kerin: S pripravo premišljenega posebnega razvojnega projekta, ki bi upošteval sinergijo učinkov naložbe Neka 2 in lokalnih naložb.

Šiško: Najprej bi ustanovil komisijo za spremljanje priprav in gradnje Neka 2, investitorji pa bi ji morali zagotoviti vse potrebne informacije o poteku projekta.

Podpirate čimprejšnjo gradnjo mestnega bazena v Krškem?

Kerin: Da, s pripravo projektov za njegovo nadgradnjo in razširitev, saj trenutna projekcija načrtovanega bazena ne predstavlja možnosti razvoja več vodnih športov.

Šiško: Da.

V kakšni obliki ga želite?

Kerin: V obliki, ki bi omogočila razvoj drugih športnih dejavnosti in v nadaljevanju v razširjeni obliki pokritega bazena in mestnega rekreativnega kopališča.

Šiško: V obliki olimpijskega bazena za vse občane.

Kako bi skušali uredili uničeno območje tovarne Vipap?

Kerin: V primeru opustitve dejavnosti papirništva bi se z lastniki skušal dogovoriti o sanaciji in zamenjavi zemljišč ali njihovem odkupu. Zemljišča bi preoblikovali v bivanjsko-servisna območja in zelenice.

Šiško: Najprej odkup vseh prostih zemljišč oz. kompenzacija za dolg, ki ga imajo lastniki do občine, nato postopno preurejanje za stanovanjske in poslovne namene.

Kako bi uredili romsko problematiko v občini?

Kerin: Menim, da je občina ne zmore in ne more samostojno reševati, lahko pa s posameznimi ukrepi pospeši njeno reševanje. Pri tem računam na državo in medregijsko povezovanje.

Šiško: S sodelovanjem dolenjskih občin bi pritisnili na državo, da uredi zakonodajo tako, da bomo pred zakonom vsi enaki, tako po pravicah kot dolžnostih.

Se zavzemate za pokrajinsko ureditev in samostojno regijo Posavje?

Kerin: Da, z upravnim središčem in sedežem v Krškem.

Šiško: Seveda, in to s sedežem v Krškem, sedeže državnih institucij pa bi še naprej delili med posavskimi občinami.

Urejanja katere prometne infrastrukture bi se najprej lotili?

Kerin: Dveh državnih cest, Krško-Zdole in Senovo-Podsreda, ki sta življenjsko nevarni.

Šiško: Predvsem cest Krško-Zdole in Brestanica-Koprivnica, saj sta zelo nevarni.

Ureditev katere druge infrastrukture je v občini najbolj pereča?

Kerin: Infrastrukture za gibalno ovirane.

Šiško: Vsekakor bi širili optično omrežje na podeželju, ki je potrebno posodobitve tudi v mestu.

Kako bi skušali zagotoviti dodatna stanovanja?

Kerin: Z gradnjo novih in prenovo starih občinskih stanovanjskih objektov, hkrati bi bilo treba pritegniti zunanje naložbenike.

Šiško: Zagotavljali bi pogoje za gradnjo eno- in večstanovanjskih hiš, še posebej stanovanj za starejše.

Kako bi pomagali pri zagotavljanju zadostnega števila zdravnikov v Zdravstvenem domu Krško?

Kerin: Ob prihodu zdravstvenega osebja iz tujine tudi s štipendiranjem in zagotovitvijo primernih stanovanj, pospešil bi umeščanje prizidka za zdravstveni dom.

Šiško: Družinam zdravnikov bi omogočili kakovostno življenje, pa tudi z ugodnimi cenami vrtcev, s kakovostnimi šolami, ponudbo stanovanj in podobno.

Podpirate ohranitev Splošne bolnišnice Brežice kot osrednje tovrstne regijske ustanove?

Kerin: Da.

Šiško: Da, a ob pogoju dviga kakovosti zdravstvenih storitev in ohranitve kakovostne nujne medicinske pomoči v Krškem.

Kako bi omilili odhod mladih v druge občine?

Kerin: Z rešitvijo stanovanjskega problema mladih družin, zagotavljanjem delovnih mest, možnostjo izobraževanja, izboljšanjem družabnega življenja, zdravstvenih uslug in podobno.

Šiško: Z gradnjo novih stanovanj, privabljanjem podjetij, ki imajo nove tehnologije, zanimive za mlade, ter s štipendijami za poklice, ki jih bodo potrebovali v Neku 2.

STA; M. K.