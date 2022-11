40 let stavbe OŠ Podbočje

Foto: OŠ Podbočje

Podbočje - Na OŠ Podbočje so pretekli petek slavnostno zaznamovali 40-letnico šolske stavbe in vrtca Levček, ki deluje v sklopu šole.

Gradnjo nove šole je spodbudil takratni ravnatelj Jože Zupančič. Ob podpori KS Podbočje je prepričal Občino Krško, da je gradnjo uvrstila v svoj program; junija 1982 so že odprli duri nove šole – OŠ Gorjanskega bataljona. Zupančičevi nasledniki so bili: Anica Žugič, Branko Strgar in Marjeta Škrbina Rozman.

Aktualni ravnatelj Andrej Lenartič je na slavnostni prireditvi izrazil prepričanje, da se ne bi smelo nikoli več ponoviti šolanje na daljavo, kot je bilo med korono, ki so ga sicer opravili z odliko. Izrazil je tudi upanje, da bi malčki in strokovni delavci vrtca kmalu dobili večje prostore.

OŠ Podbočje s 55 zaposlenimi, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 180 otrok, v vrtcu pa je 94 malčkov, se lahko pohvali tudi z novim šolskim čebelnjakom, ki so ga odprli v dneh pred jubilejem (na sliki).

