Danes brez elektrike

30.11.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMUK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1, izvod 2.PROTI BUŠINCU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1, izvod 3.CEROVEC, 4.POGLAJEN;

- od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GORENJA DOBRAVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE;

- od 8:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE;

- od 11:00 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2;

- od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA DOBRAVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško Resa, nizkonapetostno omrežje – Tomšičeva ulica med 8. in 13. uro.

M. K.