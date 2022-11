Tudi po naporni tekmi s Šentjurjem neporaženi

30.11.2022 | 07:00

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 8. krogu lige Nova KBM premagali Šentjur s 85:66 (21:26, 36:42, 61:61).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 200, sodniki: Petek (Maribor), Mohorič (Velenje), Rebeušek (Celje).

* Krka: Stergar 8 (1:2), Jančar Jarc 1 (1:2), Cerkvenik 12 (1:1), Stipčević 15 (2:3), Stavrov 2 (2:2), Vucić 1 (1:2), Jurkovič 11 (3:5), Spasojević 10 (4:4), Špan 10 (2:2), Škedelj 15 (4:4).

* Šentjur: Craig 6, Dunn-Martin 5, Tomažič 14 (1:2), Nemanič 17 (1:3), Držić 2, Zupan 12 (1:1), Kellner 3, Livadić 5 (3:4).

* Prosti meti: Krka 21:27, Šentjur 6:10.

* Met za tri točke: Krka 8:28 (Stipčević 3, Spasojević 2, Stergar, Cerkvenik, Škedelj), Šentjur 8:26 (Nemanič 4, Dunn-Martin, Tomažič, Zupan, Kellner).

* Osebne napake: Krka 16, Šentjur 23.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke nadaljujejo serijo zmag. Potem ko so prejšnji teden uspešno nastopili na turnirju lige Aba 2 v Sarajevu in so ob Helios Suns edini neporaženi v regionalnem tekmovanju, so tudi v 8. krogu lige Nova KBM vpisali novo zmago. S stoodstotnim izkupičkom zasedajo prvo mesto na lestvici.

Tri četrtine tekme sta ekipi igrali derbi kroga, v zadnjih desetih minutah pa so Novomeščani zagospodarili na parketu in suvereno prišli do dveh točk. Šentjur je v zadnji četrtini, ki se je začela z izenačenim izidom 61:61, potreboval več kot šest minut za prvi koš. V tem času je Krka prišla do vodstva 78:61, zadnjo četrtino pa je dobila s 24:5.

Domači strateg Gašper Okorn je imel na voljo le deset igralcev, vsi pa so se vpisali med strelce. Miha Škedelj se je izkazal s 15 točkami in 9 skoki, Rok Stipčević je prav tako dosegel 15 točk, 12 jih je prispeval Miha Cerkvenik, dvomestni pa so bili še Robert Jurković (11 točk, 8 skokov), Jan Špan in Radosav Spasojević (oba 10 točk).

Pri gostih, ki so doživeli drugi poraz v ligi Nova KBM in prvega na gostovanjih, je Rok Nemanič zadel 17 točk (trojke 4:9), Tim Tomažič pa je zbral 14 točk in 14 skokov.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Danes bi naprej izpostavil nekaj drugega kot zmago proti Šentjurju. Čestital bi igralcem za zadnjih 12 dni, ki so bili precej naporni za nas. Zato res čestitke igralcem, ki so odigrali pet tekem in teh pet tekem tudi dobili. V teh 12 dneh smo tudi dva dni potovali. Po reprezentančni pavzi niti trenirali nismo. Imeli smo le dva treninga, ko se je peterica vrnila iz reprezentance, potem pa se je že začel ta nor ritem. Vesel sem. Se pa moramo zdaj res odpočiti, saj se nekaterim igralcem že dobro pozna načetost. Zahvalil bi se Leonu Stergarju, ki je precej izčrpan in bolan odigral današnjo tekmo. Zahvala tudi Janu Španu, ki je igral kljub prebavnim motnjam. Vsi igralci so tudi nocoj stisnili zobe in pokazali, da jim ni vseeno. Sedaj nas čaka še tekma v Laškem, potem pa se moramo malce odpočiti in po nekem dolgem, res dolgem času začeti s rednimi treningi. Mi ne jokamo. A gledamo realno: zaradi reprezentančne pavze 14 dni nismo mogli trenirati, po tem takoj dva treninga in šest tekem v 18 dneh, kar zna biti napor tudi za kako drugo ekipo. Zato moram reči, da sem spet res zadovoljen z našim drugim polčasom. V prvem polčasu se nam je ponovila zgodba s tekem proti Hopsom, Podgorici in Šenčurju. Je pa očitno, da imamo dovolj kakovosti in dovolj širok nabor igralcev, da v drugem delu nismo tako izčrpani. Če pogledamo celotno zgodbo zadnjih 12 dni, ekipa, ki ne bi bila dovolj fizično in mentalno pripravljena, vsega tega ne bi zdržala, zagotovo bi se nekje spotaknila. Zato še enkrat čestitke in kapo dol. V prvem polčas smo bili sicer nekoliko slabši v skoku, bili smo premehki. V drugem polčasu pa smo, tako kot v prejšnjih tekmah, predvsem v obrambi prikazali svoj pravi obraz.«

Krkaše nova tekma čaka v petek, 2. 12., ko bodo gostovali pri Zlatorogu v Laškem.

* Izidi, 8. krog:

- petek, 25. november:

LTH Castings - Zlatorog Laško 83:73 (18:11, 35:37, 58:50)

- sobota, 26. november:

Terme Olimia - Rogaška 86:83 (23:12, 56:22, 70:49)

- ponedeljek, 28. november:

Helios Suns - Ilirija 102:80 (21:23, 52:43, 82:60)

- torek, 29. november:

Hopsi Polzela - Ggd Šenčur 82:77 (23:18, 36:41, 59:55)

Krka - Šentjur 85:66 (21:26, 36:42, 61:61)

* Lestvica:

1. Krka 8 8 0 724:573 16

2. Helios Suns 8 7 1 746:577 15

3. Šentjur 8 6 2 639:612 14

4. Ggd Šenčur 8 5 3 629:576 13

5. Hopsi Polzela 8 4 4 614:698 12

6. Terme Olimia 8 3 5 666:653 11

7. Rogaška 8 3 5 602:664 11

8. Ilirija 8 2 6 644:714 10

9. Zlatorog Laško 8 1 7 547:640 9

10. LTH Castings 8 1 7 583:700 9

