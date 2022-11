FOTO: Po skoraj treh letih spet zaigrali člani Pihalnega orkestra Krško

30.11.2022 | 13:10

Ob njegovi skorajšnji upokojitvi so se člani orkestra zahvalili Goranu Rovanu z manjšim darilom. Za orkester je posnel več 10.000 fotografij in več prispevkov za javno televizijo.

Krško - V soboto, 26. novembra, so v veliki dvorani Kulturnega doma Krško po skoraj treh letih zaigrali člani Pihalnega orkestra Krško pod umetniškim vodstvom Dejana Žnideršiča.

Kot je v uvodu spomnila moderatorka prireditve, Klara Eva Kukovičič, je minilo 1036 dni, odkar je pihalni orkester nazadnje zaigral v veliki dvorani na javnem koncertu. Nato je sledila tišina. Orkester je v koronskem času deloval v zmanjšanem obsegu, svojim poslušalcem ponudil kar nekaj virtualnih dogodkov, zaigral je tudi na prireditvah drugih organizatorjev. A bolj kot karkoli so pogrešali svoj letni koncert.

Na koncertu so najprej premierno predstavili noviteto domačega skladatelja, fagotista in profesorja na Glasbeni šoli Krško, Dejana Učakarja, De profundis ad steallae (Iz brezna do zvezd), ki je dobila svoj navdih v koroni. Sledile so podobe mesta, Images of a city, skladatelja Franca Cesarinija, ki nas je spomnila na mestni vrvež in stres vsakdanjega življenja, kateremu pa se lahko izmuznimo, če poiščemo skrite in tihe kotičke v mestu ali v naravi. Nato so premierno v Sloveniji zaigrali skladbo Sajelbon, skladatelja Joséja Alberta Pine, ki, kot nakazuje samo ime skladbe, zavrti čas nazaj, kot se to pogosto zgodi v mestu Noblejas. Redni del koncerta pa so zaključili s filmsko glasbo iz 3. dela filma Pirati s karibov, Na koncu sveta, skladatelja Hansa Zimmra.

Orkester v letošnjem letu obeležuje 65 let delovanja, zato je ob tej priložnosti spregovorila predsednica društva, Darja Dobršek. A kmalu so poslušalci izvedeli, da je govor namenjen Goranu Rovanu, ki je vse od 70-tih let redno spremljal delo orkestra. Zato so mu leta 2007, ob 50-letnici delovanja orkestra, člani izkazali zahvalo z nazivom častnega zunanjega člana. Kot je Dobrškova povedala v govoru, se je takrat pošalil, da mu bo ta naziv najbrž prinesel več dela kot časti in se tudi ni motil, saj je v vseh teh letih za orkester posnel več 10.000 fotografij in več prispevkov za javno televizijo. Ob njegovi skorajšnji upokojitvi so se člani orkestra zahvalili Rovanu z manjšim darilom.

Na prireditvi pa so predstavili tudi nove člane, ki so se pridružili orkestru v zadnjih treh letih: Neva Žnideršič na oboi, na klarinetu so se pridružile Mojca Rostohar, Tita Žnideršič in Maša Žoher, na saksofonu Tina Kuselj in Ivana Žičar, na rogu se je pridružil Anže Šeško, na trobenti David Judež in Klemen Zabret ter na pozavni Aljaž Pirc in Jaka Sotošek. Predstavili so tudi člana Filipa Habinca na trobenti in pozavnista Nejca Zupanca, ki sta že zaigrala na koncertu, a ju niso še predstavili. Ob tem se je orkester zahvalil Glasbeni šoli Krško, ki skrbi za nove kadre njihovega orkestra.

Prireditev so zaključili z Avsenikovo glasbo. Kot solist na pozavni je zaigral Toni Sotošek, skladbo Ljubezen in hrepenenje, na koncu pa so zaigrali še Na Golici in dvignili s sedežev slehernega poslušalca v dvorani.

G. R.

