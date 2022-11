Pred drugim krogom - Maver: Ne kandidiram zaradi direktorice

30.11.2022 | 14:00

Anton Maver (Foto: R. N.)

Mokronog - Volivci v Občini Mokronog - Trebelno bodo v nedeljo v drugem krogu županskih volitev izbirali med zdajšnjim županom Antonom Mavrom in podžupanom mag. Francem Glušičem. Razlika med njima po prvem krogu je le 61 glasov v prid Mavru. Dolenjski list je pred drugim krogom pripravil soočenje kandidatov, ki pa se ga je udeležil le Maver, medtem ko je Glušič zavrnil sodelovanje.

Spomladi ob praznovanju občinskega praznika ste dejali, da se po 16 letih poslavljate od županskega stolčka. A oktobra ste potem presenetili z odločitvijo, da se boste vseeno potegovali še za peti mandat. Nasprotniki vam očitajo, da niste mož beseda. Pojavile so se tudi govorice, da vas je k vnovični kandidaturi močno nagovarjala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj, ki naj bi se zbala za službo.

Končujem že četrti mandat in vsake volitve do zdaj sem dobil s prepričljivo večino. Očitno so ljudje prepoznali moje pošteno in korektno delo na čelu občine. Vedno sem se zavzemal za celostni razvoj občine. Povsem prepričan sem bil, da na letošnjih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral. A po temeljitem premisleku in na prigovarjanje številnih občanov, ki so bili soudeleženi pri razvoju občine in so se vsa ta leta dejavno vključevali vanj, sem klonil. Najbolj me je bolelo, da sem že prej javno povedal, da se umikam kot župan, in sem tako prelomil besedo. Da znova kandidiram, ker naj bi se direktorica občinske uprave Mojca Pekolj zbala za službo, pa je čista izmišljotina, laž. Direktorica bo prihodnje leto konec marca tudi izpolnjevala pogoje za upokojitev. Nikoli me ni prosila ali prepričevala, da naj zaradi nje znova kandidiram. Dejala mi je le, da mi bo stala ob strani in mi pomagala uresničevati projekte, če bom znova izvoljen.

Sodeč po izidih prvega kroga, je veliko občanov zadovoljnih z vašim preteklim delom in vodenjem občine. A po drugi strani iz nasprotnega tabora slišimo očitke, da težko prisluhnite drugače mislečim in da se občina loteva naložb tam, kjer so občani glasnejši in vztrajnejši. Pravijo, da ni prave strategije za razvoj občine. Kako to komentirate?

Po izobrazbi sem socialni pedagog. Vedno sem v ospredje postavljal ljudi in njihove potrebe. Prepričan sem, da znam prisluhniti slehernemu posamezniku. Vseh 16 let, odkar vodim to občino, sem se tako obnašal in tudi v prihodnje zagotavljam, da bo tako.

Če pogledamo izide po posameznih volilnih enotah, opazimo, da so vam bili volivci veliko bolj naklonjeni na območju Trebelnega, manj pa na območju Mokronoga, kjer so bolj podprli protikandidata Franca Glušiča. Zakaj je bilo po vašem mnenju tako?

Mislim, da so na Trebelnem bolj prepoznali ves trud, ki smo ga v zadnjih 16 letih vložili v napredek in razvoj tamkajšnjih krajev. Tudi na območju Mokronoga smo veliko premaknili na boljše, a očitno ljudje tega niso tako prepoznali. Ne vem in ne razumem, zakaj ni bilo te hvaležnosti. Zagotovo je veliko volivcev na svojo stran dobil moj protikandidat, ki jih je na predstavitvah zasipaval s populističnimi izjavami. Predvsem Mokronožani so me prepričevali, naj ponovno kandidiram. Prihajali so k meni s podpisi podpore in me tudi bodrili po telefonu. Predvideval sem, da bom v Mokronogu dobil več glasov kot na Trebelnem, kjer nismo izpolnili vseh obljub. Zato me je rezultat v volilnih enotah na območju Mokronoga še toliko bolj presenetil.

Želja občanov je, da bi bila v občini še kakšna trgovina, saj je po njihovem mnenju konkurenca vedno dobrodošla. Če vam bodo ponovno zaupali mandat, kako se boste zavzeli, da v kraj pritegnete še katerega večjega trgovca?

Pred nekaj leti nam je uspelo, da smo v središču Mokronoga dobili še trgovino Tuš, ki pa je prej kot v enem letu zaprla vrata, saj je bil obisk premajhen. Sami, z mano vred, smo krivi za to. Navezali smo stike s Sparom, kjer so nam jasno povedali, da že imajo trgovino v Trebnjem. Pogovarjali smo se s Hoferjem, od koder so sporočili, da bi trgovino gradili, ko bo Mirnska dolina bolj poseljena. Še najdlje smo prišli s podjetjem Jager. Njihovi pogoji so, da občina nasproti Sepa zgradi objekt in jim ga odda v najem. Dejansko je zelo majhna možnost, da bi v Mokronogu dobili še kakšno trgovino. Zavedati se je treba tudi, da se veliko naših občanov na delo vozi v druga večja mesta, kjer tudi opravijo večje nakupe.

V zadnjem letu smo pogrešali pestrejše družabno dogajanje, ki je tudi pomembno za kakovost bivanja. Ni bilo tradicionalne Kresne noči, že nekaj časa je minilo od tekmovanja bradačev, zaradi epidemije je festival (Ah), te orglice potekal le po spletu. Kakšni so vaši načrti, da bi bilo v občini več prireditev, ki tudi prispevajo k promociji kraja?

Zaradi epidemije je družabno življenje res kar nekoliko zamrlo. Če bom vnovič izvoljen za župana, se bom zavzel, da vrnemo dušo prireditvam, ki so bile prepoznavne na našem območju. Želel bi si, da obudimo tudi folklorno prireditev Igraj kolo. Verjamem, da bo pri tem v veliko pomoč novo vodstvo turističnega društva in drugi kulturniki in da nam bo uspelo.

Računate, da vas bo v drugem krogu podprl Uroš Pikl, ki se je prav tako potegoval za župana?

Ne vem, po telefonu mi je dejal, da bo razmislil. Dodal je še, da ga je za podporo prosil tudi moj protikandidat.

Rok Nose

Soočenja Dolenjskega lista

Pred drugim krogom županskih volitev smo na soočenje povabili kandidate občin Brežice, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, Mokronog - Trebelno in Trebnje. Naše povabilo na soočenje so zaradi takih in drugačnih razlogov zavrnili Ivan Molan (Brežice), Robert Zagorc (Kostanjevica na Krki), Dušan Šiško in Janez Kerin (Krško) ter, kot omenjeno, Franc Glušič (Mokronog - Trebelno).

Vse prispevke s kandidati, ki so se našemu vabilu odzvali, boste našli v jutrišnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.