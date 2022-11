Hlod zadel delavca v glavo; dva ranjena v prometnih nesrečah

Popoldne ob 15.18 se je na Taborski cesti v Grosupljem v podjetju po transportnem traku za pomik hlodovine na žago zapeljal hlod iz 1. nadstropja v pritličje in pri tem zadel delavca v glavo. Poškodovan je obležal ob transportnem traku. Gasilci PGD Grosuplje so poškodovancu nudili prvo pomoč, oskrbeli in imobilizirali na nosila do prihoda reševalcev NMP.

Dve prometni nesreči

Danes ob 11.42 je na cesti Otočec - Ratež pri naselju Dolenja vas, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na bok. Poškodovano voznico so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu.

Trk na Ribiški

Ob 16.53 se je prometna nesreča zgodila na Ribiški ulici v Krškem, ena oseba se je poškodovala. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, na dveh osebnih vozilih odklopili bateriji in nudili pomoč reševalcem in policiji. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo po nudenju prve pomoči prepeljali v UC Brežice.

Dimniški požar

Ob 11.39 so v ulici Pod Gradom v Trebnjem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so s prahom pogasili ogenj, dimnik očistili in s termo kamero pregledali okolico.

