Grosupeljčani z zmago poslali Krčane na zadnje mesto

1.12.2022 | 07:10

Foto: arhiv; NK Krško

Z zaostalo tekmo 17. kroga med Krškim in ekipo Brinje Grosuplje se je včeraj končal jesenski del 2. SNL. Zmagali so Grosupeljčani z 1:0 (0:0). Na lestvici pred zimskim premorom vodi Rogaška s 43 točkami, Aluminij jih ima 39, Krka pa 37. Včerajšnja tekmeca sta na repu lestvice, a je zdaj na zadnjem mestu Krško.

Z včerajšnjo tekmo so drugoligaši zaokrožili jesensko dogajanje. V obračunu ekip z dna lestvice so gostje z zadetkom Sandija Ćoralića v 86. minuti prišli do četrte zmage v sezoni, s tremi točkami pa so na lestvici ujeli in tudi prehiteli Krčane, ki so po novem zadnji, vmes je Roltek Dob. Vse tri ekipe imajo po 15 točk, Triglav Kranj na 13. mestu ima pred to trojico pred spomladanskim nadaljevanjem sezone tri točke naskoka.

* Zaostala tekma 17. kroga:

KRŠKO - BRINJE GROSUPLJE 0:1 (0:0)

* Krško, gledalcev 50, sodniki: Žagar, Kurtušič in Todorović.

* Strelec: 0:1 Ćoralić (86.).

* Krško: Goričar, Lesjak, Marinić, Shimba Olamba, Kunštić, Lovrić (od 70. Bogolin), Stopar, Petrak (od 13. Brdik), Regović, Arapović, Gordić.

* Brinje Grosuplje: Kisovec, Šparovec, Čož (od 52. Djelovci), Mahič, Shaini (od 82. Islamagić), Pucihar (od 73. Ristić), Kovač (od 82. Dorniž), Šporar, Tomažon Beguš (od 52. Ćoralić), Pušnik, Boh.

* Rumeni kartoni: Arapović David, Marinić Josip; Šporar Rok, Djelovci Arijan.

* Rdeč karton: Stopar (90.).

* Lestvica:

1. Rogaška 18 13 4 1 33:14 43

2. Aluminij 18 12 3 3 32:14 39

3. Krka 18 11 4 3 31:14 37

4. Ilirija 1911 18 9 5 4 32:14 32

5. Nafta 1903 18 8 4 6 37:28 28

6. Beltinci Klima Tratnjek 18 7 4 7 28:29 25

7. Vitanest Bilje 18 7 3 8 30:39 24

8. Primorje 18 5 7 6 25:26 22

9. Fužinar Vzajemci 18 6 3 9 28:32 21

10. Rudar Velenje 18 5 6 7 26:30 21

11. Kety Emmi&Impol Bistrica 18 5 6 7 18:22 21

12. Jadran Dekani 18 4 8 6 15:17 20

13. Triglav Kranj 18 5 3 10 18:33 18

14. Brinje Grosuplje 18 4 3 11 15:27 15

15. Roltek Dob 18 3 6 9 24:39 15

16. Krško 18 4 3 11 23:38 15

STA; M. K.