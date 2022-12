Poraz Trebanjcev proti Velenjčanom

1.12.2022 | 08:00

Foto: RK Trimo Trebnje; Mario Čulum

Trebnje - Trebanjskim rokometašem se na včerajšnjem derbiju proti RK Gorenje Velenje v domači dvorani ni izšlo po željah. Rokometaši velenjskega Gorenja so v 11. krogu lige NLB Trimo premagali z 32:27 (16:15).

* Dvorana OŠ, gledalcev 500, sodnika: Palačković in Backović.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudič, Slatinek Jovičić 2, Višček 3 (1), Horvat 1, Didovič 1, Jurečič 3 (1), Radojković 5, Pipp 3, Kotar 2, Potočnik, Miklavec 1, Grbić 3, Glavaš, Krešić 1, Ćorsović 2.

* Gorenje Velenje: Skok 1, Taletović, Tajnik 4, Pipp 2, Pajt 3, Hebar, Drobež, Kovačič 1, Sokolič 6 (3), Verdinek 2, Šiško 5, Grmšek 1, Slatinek Jovičić 5, Mlivić, Predović 2, Hriberšek.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (2), Gorenje Velenje 3 (3).

* Izključitve: Trimo Trebnje 10, Gorenje Velenje 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Osrednja tekma 11. kroga se je končala z zmagoslavjem igralcev iz Šaleške doline, ki so temelje za zmago v rokometno vročem Trebnjem postavili v začetku drugega polčasa. Po deveti zmagi so se po nepolnem krogu zavihteli na sam vrh lestvice, njihovi najbližji tekmeci iz Trebnjega in Celjani zaostajajo točko, slednji imajo tudi tekmo manj.

Na Dolenjskem se je sprva odvijal enakovreden in izenačen boj, pri izidu 7:7 pa so na igrišču zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića. Najprej so si v 20. minuti prvič priigrali dva gola prednosti (9:7) in domačo klop prisilili v prvo minuto odmora. A ta ni zaustavila naleta gostujočih rokometašev, v 21. minuti so podvojili svojo prednost (11:7).

Trebanjcev ni zajela panika, po dveh golih Lana Grbiča in enega Marka Kotarja so v 23. minuti zadihali za ovratnik svojim tekmecem (11:12), tik pred odhodom na veliki odmor pa so jih po golu Mihajla Radojkovića ujeli in izenačili na 15:15.

V uvodnih desetih minutah so Velenjčani povsem zasenčili domače rokometaše in si priigrali sedem golov prednosti (23:16). Nato njihova premoč več ni bila tako izrazita, kljub manjši krizi - Trebanjci so se jim v 49. minuti približali na 22:25 - pa svoje zmage niso ogrozili.

V prelomnih trenutkih dvoboja so se znova zbrali, ko so si štiri minute pred zadnjim zvokom sirene priigrali pet golov naskoka (29:24) pa je bilo tudi docela jasno, da bosta točki odšli v Šaleško dolino.

V velenjski zasedbi je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič s šestimi goli. Enega manj sta dosegla Peter Šiško in Enej Slatinek Jovičić, tako kot najbolj učinkovit Trebanjec Mihajlo Radojković.

IZJAVI PO TEKMI:

Aljoša Čudič, RK Trimo Trebnje: "Težko je zbrati kakršnekoli misli. Odigrali smo slabo in nikakor ne tako, kot smo se dogovorili. Izgledalo je, da smo ostali brez želje po dobrem rezultatu, ampak borbe našim fantom ne morem očitati. Zmaga gostov je zaslužena, na nas pa je da se zdaj vsi skupaj zberemo, pogovorimo in analiziramo, kaj je šlo narobe. Moramo dvigniti glave in popraviti trenutni vtis."

Peter Šiško, RK Gorenje Velenje (igralec tekme): "Zelo smo veseli. Vedeli smo, da nas v Trebnjem čaka težko gostovanje. Trimo je kazal izjemne predstave v domačem prvenstvu, še sploh nas je presenetila velikanska zmaga nad Celjem, zato smo se na to tekmo intenzivno pripravljali. Veseli smo novih dveh točk, sploh ker je nekaj naših igralcev poškodovanih. Zmaga je tako še bolj sladka. Presenečen sem tudi nad nazivom za igralca tekme. Po eni strani sem počaščen, po drugi pa sem bolj vesel zmage nad neugodnim Trimom, kar je tudi najpomembnejše."

Zasedba iz Trebnjega bo v prihodnjem krogu lige NLB gostovala v Kopru.

* Izidi, 11. krog:

- sreda, 30. november:

Trimo Trebnje - Gorenje Velenje 27:32 (15:16)

- petek, 2. december:

18.00 Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož

- sobota, 3. december:

17.00 Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško

18.30 LL Grosist Slovan - Krško

19.00 Dobova - Koper

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Krka

- sreda, 7. december:

19.00 Riko Ribnica - Slovenj Gradec

* Lestvica:

1. Gorenje Velenje 11 9 1 1 353:289 19

2. Trimo Trebnje 11 9 0 2 362:284 18

3. Celje Pivovarna Laško 10 9 0 1 328:271 18

4. Riko Ribnica 9 6 1 2 263:263 13

5. Krka 10 6 0 4 291:274 12

6. Slovenj Gradec 10 5 2 3 290:288 12

7. Koper 10 4 1 5 296:268 9

8. Urbanscape Loka 10 3 3 4 265:276 9

9. Jeruzalem Ormož 10 3 1 6 257:295 7

10. Sviš Ivančna Gorica 9 1 4 4 226:262 6

11. Dobova 10 2 1 7 261:302 5

12. LL Grosist Slovan 10 1 2 7 279:312 4

13. Maribor 10 1 2 7 252:287 4

14. Krško 10 1 2 7 253:305 4

STA; M. K.