FOTO: Odbojkarji Krke še drugič letos premagali Žužemberk

1.12.2022 | 09:00

Novo mesto - V desetem krogu 1. B DOL sta se v Novem mestu pomerili Krka in KEKOOprema Žužemberk. Čeprav domačini z igro niso navdušili, pa so Žužemberčane vseeno ugnali s 3:0 (19, 21, 22). Najbolj razpoložena krkaša sta bila Pušnik in Pulko, oba sta zbrala po 12 točk, v dresu gostov pa sta prednjačila Koncilja in Toni Travnik, oba sta zbrala po 9 točk. Krko že danes čaka tekma osmine finala Pokala Slovenije - v ŠD Marof prihaja Calcit Volley.

1.B DOL, 10. krog

Krka - KEKOOprema Žužemberk

3:0 (19, 21, 22)

Novo mesto, ŠD Marof, 30. november 2022. Sodnika: Zajec Rok, Kodelič Žiga. Obiskovalcev: 40.

Krka: Hafner, Erpič, Kosmina 9, Borin (L), Kožar 2, Pulko 12, Lavrič 9, Hvala, Lindič 6, Pušnik 12, Hardt, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

KEKOOprema Žužemberk: Travnik M. (L), Pograjc 2, Kafol, Petković 6, Strajnar 3, Travnik Š., Travnik T. 9, Koncilja 9, Strah Tratar 1, Urbančič, Jerič, Tomšič (L), Vidmar 2. Trener: Tom Pečar.

Večji del prvega niza si nobena izmed ekip ni uspela priigrati večje prednosti. S tremi zaporednimi točkami so domači prešli v vodstvo s 17:15, nalet pa je s polminutnim odmorom takoj prekinil gostujoči trener Pečar. Odmor je bolje del Novomeščanom, saj so v naslednjih šestih akcijah zabeležili 5 točk. Gostje so dve žogi poslali v avt, Lindič je postavil dva bloka in semafor je kazal že 22:16 v korist Krke. Jasno je bilo, da izkušeni krkaši niza ne bodo izpustili iz rok. Žužemberčani so zaostanek nekoliko omilili, toda niz zaključili z dvema napakama za končnih 25:19 za Krko.

Drugi niz je bil precej podoben prvemu. Žužemberčani so priključek držali do 15:14, nato pa je sledila serija domačih točk. Po uspešnih napadih Pušnika in Lavriča so domači povedli s 23:17, visoko prednost pa so zadržali do konca niza.

Še najbolj zanimiv je bil tretji niz. Krkaši so nekoliko popustili v svoji igri, kar so Žužemberčani znali izkoristiti in prevzeti pobudo. Koncilja je z blokom ustavil poskus Pulka za vodstvo gostov z 10:7, pri čemer je domači trener Rojc videl dovolj in zahteval polminutni odmor. Uspel je predramiti svoje varovance, ki so preko Pulka in Lindiča izenačili na 11. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, tudi v končnico sta ekipi vstopili poravnani na 20. V napeti končnici so več zbranosti in kvalitete le pokazali krkaši. Gostujoči podajalec Vidmar je z zvito potezo poskrbel za zadnje izenačenje na 22. točki. Domače je v vodstvo popeljal Kosmina, sledil je zgrešen napad gostov, končnih 25:22 in 3:0 v nizih pa je z asom postavil Kožar.

Nik Lavrič, Krka: "S prikazano igro ne moremo biti zadovoljni, saj nismo prikazali tistega, kar smo se dogovorili in kar bi morali. Predvsem smo preveč napak naredili na začetnem udarcu. Veseli smo zmage, toda jutri proti Calcitu bomo morali bolje pristopiti k tekmi."

Že danes, 1. decembra, lepo vabljeni na tekmo 1/8 finala Pokala Slovenije. V dvorano Marof prihaja Calcit Volley, tekma bo ob 20:30. Vabljeni!

S. V.; foto: MOK Krka

