Zadrogiran in brez vozniške

1.12.2022 | 10:10

Foto: arhiv DL; PU NM

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v naselju Brezje včeraj nekaj po 8. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 36-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je, kot danes poročajo s PU Novo mesto, prisotnost drog potrdil. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V nesrečah lažje poškodovani voznica in potnica

Prometna nesreča na cesti med Otočcem in Ratežem se je zgodila včeraj nekaj pred 12. uro. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 43-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoli 17. ure se je zgodila nesreča z udeležbo dveh vozil v Krškem, kjer je 62-letna voznica odvzela prednost 67-letnemu vozniku. Reševalci so oskrbeli 76-letno potnico, ki se je lažje poškodovala. Policisti so povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Loče) izsledili 15 državljanov Rusije, 11 državljanov Indije in tri državljane Maroka ter na območju PP Metlika (Gradac) tri državljane Afganistana in državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 53. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 146 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali tatvine ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb in nezakonitih prehodov državne meje.

