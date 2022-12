Da bo šport na suhem

1.12.2022 | 14:00

Fotografije: MO Krško

Krško - Na Športni dvorani Krško so popravili deske in preplastili streho z novo kritino, so sporočili iz tamkajšnje mestne občine. Po preplastitvi so na območju posega obnovili strelovodne instalacije ter zmontirali snegolove, ki jih pred sanacijo ni bilo. Za varen dostop na streho so postavili novo kovinsko lestev. Da ne bi prihajalo do zatekanja na razpokani vertikali zgornjega dela strehe, pa so ta del obložili s pločevino.

Končna vrednost naložbe je malo manj kot 97.000 evrov, pri čemer je Šolski center Krško-Sevnica zagotovil 48 % sredstev, ostalo pa Mestna občina Krško.

M. K.

