Krkin prostovoljec leta 2022 je Klemen Rebol

1.12.2022 | 19:00

Krkin naj prostovoljec 2022 Klemen Rebol v ospredju levo

Novo mesto - V Krki so danes že enajstič zapored podelili priznanje Krkin prostovoljec leta. Za leto 2022 ga je prejel Klemen Rebol iz Službe primarne energetike. Ob tej priložnosti so se zahvalili tudi letošnjim krvodajalcem jubilantom – 152 krkašicam in krkašem, ki so kri darovali od 10- do 100-krat. Med njimi je Marjan Golobič iz Skladišča embalaže, ki je kri daroval že stotič.

''V Krki spodbujamo zavedanje, da sta humanost in solidarnost nujno potrebni vrednoti,'' sporočajo iz novomeškega farmacevta, in vrsto prostovoljnih dejanj so zato povezali v akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva. V devetih letih je na različnih dobrodelnih dejavnostih sodelovalo več kot 9000 krkašic in krkašev prostovoljcev.

Sodelavcem, zavezanim humanitarnosti, v Krki namenjajo posebno pozornost. Od leta 2012 pa posameznikom, ki bodisi samoiniciativno bodisi v okviru Krke predano delujejo na enem ali več dobrodelnih področjih, podeljujejo posebno priznanje naj prostovoljec leta.

Članica uprave in delavska direktorica Milena Kastelic se je na današnji slovesnosti Krkinim prostovoljcem zahvalila z besedami: »Občudujemo vaš talent, da zaznate oziroma začutite, kdaj nekdo potrebuje pomoč, ter premorete voljo in srčnost, da mu jo ponudite. In da ne glede na to, ali gre za skupnost, družino ali posameznika, vedno najdete pravi način, da pomagate.«



Krkin prostovoljec leta 2022 je Klemen Rebol iz Službe primarne energetike, ki, kot sporočajo iz njegovega podjetja, svojo dobrodelnost živi in razvija v neformalnih oblikah, skladno s svojimi načeli in pogledi na življenje in okolje. Redno sodeluje na Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, pomaga socialno ogroženim družinam, zadnja leta pa kot prostovoljec deluje v domu starejših občanov. V domačem kraju je več let pomagal starejši gospe pri hišnih opravilih in ji bil v oporo pri zdravstvenih težavah. Še danes jo redno obiskuje v domu starejših občanov. Po svojih zmožnostih je pomagal tudi družini s hudo bolnim otrokom. Domačini ga poznajo kot aktivnega krajana, pa naj gre za fizična in organizacijska opravila ali materialno pomoč. Kot pravi, sta prostovoljstvo in dobrodelnost zanj pot do prijaznega družbenega okolja in dobrih medsebojnih odnosov. Njegovi sodelavci so v obrazložitvi zapisali, da je s svojo naravo in številnimi dobrimi dejanji vzor tako v domačem kot delovnem okolju.

Krvodajalstvo kot pomemben del Krkine tradicije

Z današnje prireditve

Del Krkine zgodbe humanosti in solidarnosti je, kot navajajo, tudi 152 sodelavk in sodelavcev krvodajalcev, ki so kri darovali od 10-krat pa celo do 100-krat. 100-krat jo je daroval Marjan Golobič iz Skladišča embalaže, 90-krat Roman Ančimer iz Skladišča embalaže, 80-krat pa Gorazd Kovač iz Tehnične službe Proizvodnje zdravil.

Te številke dokazujejo, da je krvodajalstvo v Krki že desetletja razširjena oblika prostovoljstva. Samo v okviru akcije Krkin teden humanosti in prostovoljstva so v devetih letih darovali 1013 litrov krvi. Sicer pa več kot 1000 zaposlenih to življenjsko pomembno tekočino daruje enkrat do dvakrat na leto.

M. K.

Foto: Krka d.d.