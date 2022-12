FOTO: Pri Gumberku kombi na bok, pri Orehovem pa med drevesa

1.12.2022 | 18:20

Ustavil se je med drevesi ... (Foto: PGD Sevnica)

PGD Sevnica

Prevrnjen kombi pri Gumberku (Foto: FB PKD)

Danes ob 8.52 je na cesti Orehovo - Breg, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se ustavil med drevesi. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili baterijo na vozilu, izvlekli vozilo na cestišče in s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Pri Gumberku na bok

Ob 10.18 se je na spolzkem cestišču je pri naselju Gumberk, občina Novo mesto, kombinirano vozilo prevrnilo na bok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih.

S ceste na brežino

Ob 10.58 je na cesti Prečna - Brezova Reber pri Dvoru, občina Mirna Peč, osebno vozilo zdrsnilo s ceste in obstalo na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, s tehničnim posegom osebo rešili in postavili vozilo na cestišče ter očistili kraj nesreče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Zagorel dimnik, nato še streha

Ob 16.03 je v Strmi poti v Metliki zagorel dimnik, ogenj pa se je razširil na ostrešje hiše. Gasilci PGD Metlika so ogenj pogasili, okolico dimnika in ostrešje pregledali s termo kamero in očistili požarišče.

