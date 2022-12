FOTO: Gasili bivalni kontejner; v lokalu zagorel adventni venček

2.12.2022 | 07:00

Gorela je izolacija v steni kontejnerja. (Foto: PGD Kot-Brezje

PGD Kot-Brezje

Včeraj ob 12.47 je v Črmošnjicah, občina Semič, gorel bivalni kontejner. Gasilci PGD Črmošnjice, Kot-Brezje, Semič, Stranska vas pri Semiču in Rožni dol so pogasili tlečo izolacijo v steni kontejnerja, okolico pregledali s termo kamero in odstranili dimniško tuljavo in kamin.

Goreli odpadki

Ob 18.57 je v naselju Potok, občina Straža, gorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar so pogasili gasilci PGD Vavta vas.

Gasilci in reševalci do onemoglega

Ob 13.15 so v naselju Gorenja Brezovica, občina Šentjernej, gasilci PGD Šentjernej s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto dostop do onemogle osebe.

Truplo v hiši

Ob 20.06 so v naselju Korenitka, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila mrtva oseba, ter tako omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in policiji.

Zagorel adventni venček

Ob 20.19 je na Smrečnikovi ulici v Novem mestu v gostinskem lokalu zagorel adventni venček. Še pred prihodom gasilcev je občan odstranil goreči venček iz lokala. Gasilci GRC Novo mesto so prezračili in pregledali prostore.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Šentrupert, ki se oskrbujejo iz Nebes, da pitne vode pred uporabo v prehrambne namene ni več potrebno prekuhavati. Vsi kontrolni vzorci so bili skladni s predpisi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Proti Metlika;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ , izvod Stara Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN, izvod 2.HIŠE OB CESTI;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA2 1984, izvod 5.BLOK 64-66,90,92;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN, izvod 4.URŠNA SELA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 2.LJUBEN ZGORAJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO, izvod 3.LEVO V HRIB ZIDANICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:30 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Bistrica vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Vrh Dolinšek, nizkonapetostno omrežje – Gunstek predvidoma med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.