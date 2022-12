Izvrstna predstava Krke, a napreduje Calcit

2.12.2022 | 07:40

Novo mesto - V dvorani Marof sta se včeraj v 1/8 finala pokalnega tekmovanja pomerila domača Krka in Calcit Volley iz Kamnika. Novomeščani so uprizorili eno najboljših predstav letos, tako da so morali kamniški odbojkarji za napredovanje pošteno potruditi. Naposled jim je uspelo po štirih nizih, od katerega so bili trije precej izenačeni in prava poslastica za sicer maloštevilčno publiko. Pri Krki sta bila najbolj razpoložena Pulko (17 točk) in Kosmina (15), v dresu Calcita pa Klobučar (18) in Sosa Sierra (14). V četrtfinale tako napreduje Calcit Volley.

Pokal Slovenije, 1/8 finala

Krka - Calcit Volley

1:3 (19, -22, -13, -25)

ŠD Marof, Novo mesto

Obiskovalcev: 50

Krka: Hafner 1, Erpič, Kosmina 15, Borin (L), Kožar 3, Pulko 17, Lavrič 8, Hvala, Lindič 4, Pušnik 14, Hardt, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc. Calcit Volley: Planinšič 3, Mujanović, Lazar, Klobučar 18, Košenina (L), Arsenoski 1, Okroglič 9, Sosa Sierra 14, Mitrašinović 4, Aponza Carabali 12, Pavlovič 8. Trener: Matija Pleško.

Odbojkarji Krke so v prvem nizu Kamničanom pripravili lepo dobrodošlico. Domačini so leteli po igrišču, z nepopustljivo obrambo lovili na trenutke nemogoče žoge, v napadu pa prebijali blok in s tem v gostujoči tabor naselili kar nekaj nervoze. Pričetek niza je bil izenačen, a na strani Krke je bila opazna visoka motivacija ter kemija v polju, kar se je postopoma odrazilo tudi na semaforju. Medle poskuse gostov je lovila novomeška obramba, do prve večje prednosti pa so Krkaši prišli po uspešnem napadu Pulka za 15:12. Gostujoči trener Pleško je svoje varovance poskusil predramiti z odmorom, a Krkaši se niso dali. Odlična Pulko in Pušnik sta še naprej vlekla voz domačih. Krki je zatem pripadla tudi, morda prelomna, dolga izmenjava lepih obramb z uspešnim blokom za 21:16. Tudi po drugem gostujočem odmoru so nalet držali Krkaši. Kosmina je z blokavtom Krko povedel na 23:17, do konca niza pa sta si ekipi porazdelili še vsaka po dve točki.

V drugem nizu je trener gostov premešal postavo in v igro poslal vse nosilce, kamniška ekipa pa se je počasi pričela prebujati. V prvi polovici niza so Krkaši sicer še nadaljevali z navdihujočo igro in držali prednost točke ali dveh. Po asu Kožarja za 11:8 so gosti segli po odmoru, nakar so le zaigrali bolje. Z dvema blokoma so izničili Krkino prednost, Planinšič pa je z asom Kamničane popeljal do prvega vodstva s 16:17. V končnico sta ekipi vstopili poravnani na 20, razburljive zadnje minute pa so pripadle gostom, ki so pokazali več zbranosti. Z asom so pobegnili na 20:23. Kosmina in Pušnik sta domače sicer obdržala v igri, a naposled je z napadom iz druge linije niz odločil Okroglič in postavil končnih 22:25.

Tretji niz so Krkaši slabo odprli in nanizali štiri zaporedne napake, nakar je moral reagirati domači trener Rojc s polminutnim odmorom. Gosti se niso dali zmesti. Uspešnemu bloku so dodali še napadalno točko za povišanje prednosti na visokih 6:0. Pulko je nato z uspešnim napadom le prekinil gostujočo serijo. Krka je zatem zaigrala nekoliko bolje, a vse niti igre so bile še naprej v rokah Kamničanov. Ti so ujeli ritem, odločneje napadali in servirali, z visokim blokom pa v obup spravljali novomeške napadalce. Prednost gostov je rasla in domačemu trenerju ni preostalo drugega, kot premešati celotno postavo in priložnost ponuditi tudi mlajšim igralcem. Calcitovci so niz zanesljivo dobili, Krki pa prepustili vsega 13 točk.

V četrtem nizu so Krkaši znova zagrizli kot v prvih dveh. V polju so ujeli nekaj močnih gostujočih napadov ter po uspešnem napadu Pulka povedli z 11:9. Nalet so gosti prekinili z odmorom, a pobuda je še naprej ostala pri domačinih. Razpoložena sta bila predvsem Kosmina in Pulko, a na drugi strani so s podobno mero vračali Klobučar, Sosa Sierra in ostali. Calcit je z blokom Klobučarja po dolgem času prešel v vodstvo z 20:21. Krka je uspela obrniti ter z asom Kožarja povesti z 22:21, to pa je bilo na žalost domačih ljubiteljev odbojke še zadnje vodstvo Krke. Calcit je prek Aponze in Planinšiča povedel. Za novo izenačenje je poskrbel Pulko, nato pa je prvo zaključno žogo gostom priigral Klobučar. Krki je v naslednjih treh točkah zmanjkalo nekaj malega zbranosti in športne sreče, tako da so gostje izkoristili tretjo zaključno žogo - tekmo je z asom odločil Pavlović (25:27).

Zlatko Pulko, Krka: "Pravzaprav smo sami sebe presenetili, kajti to je bila letos najbolj sproščena igra iz naše strani. Pokazala se je priložnost, ki jo na žalost nismo izkoristili. Bil je kočljiv trenutek v drugem nizu, toda vseeno moram čestitati celi ekipi. Vsi so se borili, vsak je dal vse od sebe, Kamniku pa čestitam za napredovanje in jim želim vse dobro v nadaljevanju."

Jan Klobučar, Calcit Volley: "Krka glede na sestavo ekipe po mojem mnenju ni ekipa za 1. B ligo. So na nivoju, s katerim bi lahko brez težav igrali v 1. A ligi in danes so to tudi pokazali. Mi smo imeli slabši začetek, Krka je imela res dober začetek, hitro so se nam oddaljili. Vedeli smo, da bo težka tekma in to se je tudi pokazalo. Hvala bogu, da smo na koncu zmagali. Čestitke Krki za dobro igro. Mi gremo naprej. To tekmo moramo čimprej analizirati in po možnosti pozabiti, na koncu pa je vseeno ugoden rezultat za nas."

S. V.; foto: MOK Krka