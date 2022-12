Prebilič zaprisegel

2.12.2022 | 10:00

Fotografije: Občina Kočevje

Kočevje - V prostorih Turističnega kompleksa Jezero je v torek potekala prva konstitutivna seja občinskega sveta Občine Kočevje. Sejo je v skladu s poslovnikom vodila najstarejša članica, ga. Paulica Hiti. Potrjeni so bili mandati vsem 25 članicam in članom občinskega sveta, s čimer je ta v celoti konstituiran. Potrjen je bil tudi mandat župana. Dr. Vladimir Prebilič je funkcijo prevzel s slavnostno zaprisego delati vestno, v skladu z zakonom in v dobro vseh občank in občanov. Funkcijo bo opravljal kot nepoklicni župan, vendar profesionalno, je poudaril.

Na seji je je bila v nadaljevanju imenovana še Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja v katero so imenovani Peter Pirc kot predsednik ter člani Vesna Lisac, Luka Bubnjić, Magdalena Petković, Gregor Košir, Renata Turk in Petra Divjak.

Naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma 22. decembra.

M. K.

