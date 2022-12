Mladoletnica za volanom povzročila nesrečo

2.12.2022 | 09:40

Včeraj ob 11.20 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Šegovi ulici v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna mladoletnica, ki je odvzela prednost 77-letni voznici. Policisti so zasegli avtomobil povzročiteljici, ki seveda nima vozniškega dovoljenja, in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes poročajo s PU Novo mesto.

Bil prehiter, trčil v ograjo

Nekaj pred 9. urose je zgodila prometnanesreča na cesti med Orehovim in Bregom na območju PP Sevnica. Policisti so ugotovili, da je 41-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prijeli tatico, klobase spet pri lastniku

Nekaj pred 13. uro so bili policisti PP Trebnje obveščeni o tatvini iz prodajalne v Trebnjem. Na podlagi opisa so na območju Trebnjega izsledili in prijeli 24-letno tatico. Zasegli so ji ukradene suhomesnate izdelke v vrednosti okoli 240 evrov in jih vrnili osebju prodajalne. Osumljenko, ki so jo že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Z ograjenega pašnika na Vinjem Vrhu je nekdo ukradel konja rjave barve z belo liso. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3000 evrov.

V noči na četrtek je v Novem mestu neznanec s strehe gospodarskega objekta potrgal bakrene žlebove in bakrene cevi. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Dopoldne je na Otočcu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Okoli 20. ure je v Gorenjem Vrhpolju neznanec skozi balkonska vrata vlomil v hišo. Ukradel je okoli 100 evrov, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Na območju Dvora je v minuli noči nekdo vlomil v prodajalno in ukradel tobačne izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Čatež ob Savi, Loče, Slovenska vas, Rigonce) izsledili in prijeli 19 državljanov Kube, 11 državljanov Rusije in šest državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 51 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 191 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu in v okolici Semiča so zasegli vozila kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru. Policisti PP Novo mesto so zaščitili žrtev nasilja v družini in 33-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

